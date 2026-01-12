울산 사립 고교에서 기간제 교사 성폭행 의혹

성폭력 가해 교원의 즉각 파면과 가해자의 교육계 복귀 원천 차단, 조직문화 전면 개혁 등을 요구했다.

울산의 시민단체들이 울산 사립고교 재단이사장과 친인척관계인 한 교사의 성폭행 의혹을 폭로했다.울산여성연대를 비롯한 지역시민사회들은 12일 울산시교육청 프레스센터에서 기자회견을 열고 상습적으로 기간제 교사들을 성폭행·추행한 울산의 한 사립학교 50대 교사 A씨에 대해 신속한 처벌을 요구했다.울산여성연대와 경찰청 등에 따르면 A씨는 지난해 9월 19일 학교 교장과 저녁 식사자리에 기간제 교사 B씨(20대)를 불러 술을 마신 뒤 성폭행한 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)로 입건돼 경찰의 조사를 받고 있다.A씨는 앞서 지난 2024년 12월∼지난해 1월 사이에 또 다른 기간제교사(30대)를 4차례가량 추행한 혐의로 지난해 12월 16일 고소를 당한 사실도 드러났다.지역시민단체들은 "교사 B씨가 사건 발생 직후 경찰에 신고하고 학교 측에 피해 사실을 알렸으나, 학교측은 '여자 중에 이런 일 안 당하고 사는 사람 없다'고 하는 발언으로 2차 가해를 입혔다"고 주장했다.이들은 "이사장 권력 아래 학교는 술자리를 자주 강요하는 폭력적인 조직 문화를 방치했다"며 "이번 사건은 사립학교의 비뚤어지고 권위적인 운영 구조가 만들어낸 구조적 재난"이라고 밝혔다.이들은 이어앞서 학교 측은 지난해 11월 1일 A씨에 대해 직위해제 조치를 했고, B씨는 병가 중이다.교육청은 피해 신고를 받고 해당 학교를 방문해 피해자와 가해자를 분리하는 등 후속 조치하고 전 교직원을 대상으로 전수 조사를 실시하고 있다.경찰은 A씨를 성폭행 혐의로 입건하고 CCTV와 국립과학수사연구원 조사 등을 거쳐 구속영장을 신청하는 방안을 검토 중이다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr