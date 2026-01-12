충북 현안 국회 표류…중부내륙특별법 개정 촉구

김영환 지사 “대전충남 통합에 골든 타임”

합리적 규제 완화 권한 이양 등 보장해야



충북도가 추진하고 있는 주요 현안 법률 제·개정이 해를 넘겨서도 표류하고 있다.



김영환 지사는 12일 도청에서 기자들과 만나 “지역발전을 위한 해법으로 대전·충남이 통합을 선택했다면 충북은 중부내륙특별법으로 위기를 타개할 것”이라고 말했다.



김 지사는 “대전·충남의 통합은 더 이상 미룰 수 없는 중부내륙특별법 개정의 골든 타임”이라며 “대전·충남 통합 과정이 충청권 전체 발전과 현 정부의 5극3특 균형발전에 기여하기 위해서는 중부내륙특별법 개정이 필수적”이라고 강조했다.



김 지사는 “대전·충남 통합에만 중앙정부의 파격적인 권한 이양과 재정특례가 주어진다면 충북은 상대적으로 역차별을 받을 것이고 현 정부의 5극3특 균형발전 정책에도 부합하지 않는다”며 “대전·충남 통합이 충청권 전체의 발전에 기여하고 시너지 효과를 내도록 하면서 충북이 함께 균형성장 하기 위해 중부내륙특별법 개정을 강력히 건의한다”고 주장했다.



김 지사는 “현재 추진 중인 중부내륙특별법 개정안의 핵심은 합리적 규제완화와 효율적 권한 이양, 특별한 재정지원을 제도적으로 뒷받침하는 것”이라며 “대전·충남 통합법 특례를 면밀히 분석해 중부내륙특별법 개정안에 반영하겠다”고 밝혔다.



2023년 12월 8일 국회를 통과한 이 법은 충북과 경북 등 중부내륙지역의 지속가능한 발전, 합리적 규제, 지역산업 발전 등을 위한 규정을 담고 있다. 그러나 상수원보호구역·수변구역 규제 특례, 대형개발 사업 예비타당성조사 면제 등 실질적인 규제 완화 조항을 담지 못해 ‘무늬만 특별법’이라는 비판을 받고 있다. 개정안은 2024년 9월 발의됐지만 1년 넘게 국회에 계류 중이다.



도는 첨단산업 육성 및 에너지 관련 특례, SOC 및 역세권 개발 특례, 투자심사 및 예타 면제 등 재정 특례 반영을 추진하고 있다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



