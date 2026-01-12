인요한 “계엄, 극명한 이유 있는 줄…밝혀진 일들 치욕”
지난달 의원직 사퇴…이소희 변호사가 승계
국회의원직을 내려놓은 인요한 전 국민의힘 의원이 “계엄이 선포됐을 때 대통령이 국민에게 말하지 못 하는 국가 비상상황이 발생했다고 생각했다”고 12일 밝혔다.
인 전 의원은 이날 자신의 유튜브 채널에 “진심으로 이소희 의원의 국회 입성을 축하드린다”는 제목의 영상에서 이같이 말했다.
인 전 의원은 “북한이 공격했거나, 국가가 감당할 수 없는 절박한 상황이 벌어졌다고 생각했다”며 “국군통수권자가 선포한 계엄이 절박하고 극명한 어떤 이유가 있을 것이라고 생각했다”고 말했다. 그러면서 “1980년 5·18 민주화 운동 때 외신 기자들에게 통역 한 일로 데모 주동자로 낙인이 찍혀 3년 동안 경찰의 감시를 받으며 고생했던 저는 잘못된 계엄이 얼마나 끔찍하고 돌이킬 수 없는 일인지 잘 알고 있다”며 “계엄 후 지난 1년 동안 밝혀지고 있는 일들을 볼 때 너무나 실망스럽고 치욕스럽다”고 덧붙였다.
이어 “저는 실패한 국회의원이다. 그러나 국회의원일 때도, 그렇지 않은 지금도 대한민국을 사랑하고 있다”며 “저보다 훨씬 현명하고 뛰어난 이소희 의원은 성공한 국회의원이 되길 바라고 그리되리라 믿는다”고 영상을 마쳤다.
앞서 인 전 의원은 지난달 10일 기자회견에서 “계엄 이후 이어진 불행한 일들은 대한민국 미래를 위해 극복해야 한다. 흑백 논리와 진영 논리는 벗어나야지만 국민 통합이 가능하다”며 의원직 사퇴를 선언했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
