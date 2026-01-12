옹진군, 서해5도 주민 정주생활지원금 5년 연속 인상

인천 옹진군청 전경. 옹진군 제공

이를 통해 10년 이상 거주자는 기존 월 18만원에서 월 20만원으로 인상된 지원금을 받게 된다. 지난해 기준 전체 지급 대상자의 약 78%가 이번 인상 혜택을 받을 것으로 예상된다.

정주생활지원금은 지난 2010년 북한의 연평도 포격 이후 ‘서해 5도 지원특별법’에 근거해 2011년부터 서해5도 주민들의 안정적인 생활을 위해 지원되고 있는 제도다.