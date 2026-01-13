[인터뷰]지메르만 “피아노 운반 힘들어도 좋은 연주 위해”

11~22일 대전·서울·부산·대구에서 리사이틀

프렐류드로 구성한 프로그램을 연주 당일 공개

피아니스트 크리스티안 지메르만 (c)Bartek Barczyk

피아니스트 크리스티안 지메르만(69)은 세계 클래식계의 ‘살아있는 전설’이다. 폴란드 출신의 지메르만은 10대 중반 여러 콩쿠르에서 우승하며 이름을 알리기 시작해 18살이던 1975년 제9회 쇼팽 콩쿠르 정상에 오르며 국제적 명성을 얻었다. 그가 반세기 넘게 최정상의 자리를 지키는 것은 자신의 피아노를 직접 가지고 다닐 만큼 완벽한 연주에 집착하기 때문일 것이다.



한국에도 많은 팬을 가진 지메르만이 1월 대전(11일), 서울(13‧15‧18일), 부산(20일), 대구(22일)에서 리사이틀 투어를 가진다. 이번 리사이틀의 콘셉트는 ‘프렐류드&Co(친구들)’. 고전부터 현대에 이르기까지 다양한 작곡가들이 남긴 프렐류드(전주곡)를 선보일 것이라고만 예고된 상태다. 관객은 공연 당일에야 정확한 연주 프로그램을 알 수 있다.



앞서 지난 11~12월 일본 투어(8개 도시 11회)의 사례를 볼 때 1부는 전주곡과 비슷한 느낌의 슈베르트의 즉흥곡 Op.90, 드뷔시의 아라베스크 1번과 ‘달빛’이 연주됐고 후반부에는 짧게는 40초, 길게는 10분에 달하는 프렐류드들이 연주됐다. 공연장마다 후반부에 연주되는 프렐류드들이 다를 뿐만 아니라, 일부 공연장에서는 전‧후반부 모두 프렐류드로만 채우기도 했다.



“전곡 연주는 리사이틀 프로그램의 범위 축소”



피아니스트 크리스티안 지메르만 (c)Mark Allan

지난 9일 서울 송파구의 모 호텔에서 만난 지메르만은 이번 리사이틀의 콘셉트에 대해 “예전에 피아니스트 스비아토슬라프 리히터가 리사이틀에서 쇼팽 발라드 전곡(4곡) 대신 일부만 연주하길래 이유를 물어보니 ‘왜 전곡을 연주해야 되냐’고 내게 반문했었다. 실제로 19세기 연주회에서는 교향곡의 한 악장이나 전주곡 하나 등으로 이뤄지는 등 프로그램의 범위가 광범위했다. 전곡 연주에 대한 집착은 20세기 이후 음반사들이 음반 레코딩 및 판매를 위해 기획하면서 연주회에도 이어지게 됐다”면서 “나 역시 오랫동안 리사이틀에서 베토벤의 후기 소나타 3곡 같이 한 작곡가의 곡으로만 이뤄진 프로그램을 연주했다. 그런데, 내가 가진 레퍼토리 가운데 150곡 정도가 소품이고, 그 대부분이 프렐류드이다. 아름다운 곡이 많지만, 대체로 리사이틀에선 포함되지 않아서 아쉬웠다”고 구상 배경을 설명했다.



그의 콘셉트는 프렐류드들을 24개의 조성으로 이뤄진 바흐의 ‘평균율 클라비어곡집’처럼 연주하는 것으로 구체화된다. 그는 “바흐부터 시작해 현대 작곡가 거슈윈, 카푸스틴까지 작곡가 18명의 63개 프렐류드 가운데 골라서 연주하게 된다. 관객은 같은 콘셉트라도 콘서트홀마다 다른 공연을 보게 된다”고 강조했다.



일본 도쿄를 방문했을 때 우연히 관람한 미디어 아티스트 그룹 팀랩의 전시회도 평소 매너리즘을 거부하는 그에게 영감을 줬다. 전 세계적으로 몰입형 전시를 유행시킨 팀랩은 관객에게 새로운 체험을 하게 만든다. 관객은 작품을 완성하고 변화시키는 능동적인 참여자가 된다.



“관객이 미지의 여행 떠나는 느낌 받길”



피아니스트 크리스티안 지메르만 (c)Bartek Barczyk

“지도 없이 다양한 방들을 탐험하는 전시가 정말 흥미로웠는데요. 관객들이 (저와 함께) 미지의 여정을 떠나는 듯한 느낌을 받기를 바랍니다. 연주자로서 새로운 콘셉트의 공연을 통해 표현의 방식을 끊임없이 탐구하라는 영감을 주고 싶어요.”



그가 최근 연주하는 프렐류드 가운데는 로만 스타트코프우스키, 그라지나 바체비치 등 그동안 잘 알려지지 않았던 폴란드 작곡가들의 곡도 포함돼 있다. 스위스에 거주한지 오래됐지만 폴란드 출신인 그는 자신의 조국에 대한 정체성을 잊지 않았다. 특히 쇼팽 외에 카롤 시마노프스키 등 폴란드 작곡가들의 작품을 자주 연주하고 녹음하며 자국 음악을 알려 왔다. 하지만 그는 “이번에 폴란드 작곡가들의 작품이 포함된 것은 폴란드인이어서가 아니라 아름다운 음악이기 때문이다. 내 역할이 아름다움을 창조해 관객들의 마음에 전달하는 것이기 때문”이라면서 “다만 시마노프스키를 비롯해 뛰어난 폴란드 작곡가들의 음악을 한국 연주자들이 자신만의 해석으로 들려줬으면 좋겠다”고 웃었다.



지메르만은 바이올리니스트 정경화와 음반을 내는가 하면 피아니스트 조성진과 임윤찬을 칭찬하는 등 한국 클래식 연주자들과 친밀한 관계로 알려져 있다. 하지만 그가 한국 클래식 팬들에게 특히 유명한 것은 자신의 연주에 맞게 조율된 피아노를 가지고 다닌다는 점이다. 다만 요즘엔 건반과 액션(건반을 누르면 해머가 현을 때리게 하는 장치)을 가져와 투어 지역의 피아노에 조립한 뒤 연주한다. 한국에선 스타인웨이 파브리니 피아노만을 사용한다.



유튜브의 넘쳐나는 불법 연주 영상에 분노



피아니스트 크리스티안 지메르만 (c)Bartek Barczyk

“1991~1992년 정도부터 피아노를 직접 들고 다녔던 것 같은데요. 솔직히 쉽지 않은 일이죠. 하지만 이런 노력을 통해 관객들이 1%라도 나은 연주를 들을 수 있다면 충분히 가치 있다고 생각합니다. 피아노 건반을 계속 조정해야 하는 것은 각각의 작곡가가 사용한 건반이 다르기 때문입니다. 베토벤만 하도라도 집에 피아노가 20대 정도 있었다고 하는데, 작곡할 때 사용한 악기가 주는 피드백이 곡에 반영돼 있습니다. 하지만 현대에 와서 과거 작곡가들이 사용했던 악기를 간과한 채 연주하는 경우가 많죠. 그러면 왜 당대 오리지널 악기를 쓰지 않느냐고 질문할 것 같은데, 당시 작곡가들이 사용한 악기가 요즘의 대형 콘서트홀을 채울 수가 없습니다. 그렇기 때문에 그런 음향 변화에 맞춰 작곡가의 의도를 드러내기 위해 피아노에 집착하게 된 것 같아요.”



악기 외에도 지메르만은 콘서트에서 이뤄지는 불법 녹음 및 녹화에 매우 엄격한 것으로 유명하다. 이날 인터뷰에서도 과거에 변주곡만의 콘셉트로 선보인 공연을 방송 녹화 이후 발매하기로 했다가 유튜브에 먼저 공개되면서 무산된 일화를 꺼냈다. 그동안 국내에서는 휴대전화 벨소리에 예민한 것으로 알려졌지만 오히려 불법 녹음을 무력화시키기 때문에 개의치 않는단다.



그는 “유튜브로 사람들이 음악을 무료로 듣는 것은 빵집에서 빵을 훔쳐가는 것과 마찬가지라고 생각한다. 예술가들이 정당한 대가를 받지 못하고 있다. 플랫폼 기업들은 사람들에게 예술 등 우리의 관심사를 무료로 제공하는 자선사업이 아니라 우리들의 지갑에서 돈을 훔쳐가는 역할을 한다”면서 “무엇보다 내가 유튜브를 문제 삼는 이유는 불법 녹음물이 온라인에 유포됨으로써 정식 음반사와의 계약이 무산돼 제대로 된 환경에서 녹음한 연주를 공식적으로 남길 기회를 잃는다는 점”이라고 강조했다. 그러면서 “연주 녹음은 버튼 하나로 되는 일이 아니라, 음향·주파수·악기의 투사 방향 등을 수년간 공부해야 하는 전문 영역이다. 현재 유튜브에 존재하는 수많은 내 연주 영상의 대부분은 내가 동의한 것이 아니다”고 안타까움을 드러냈다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 피아니스트 크리스티안 지메르만(69)은 세계 클래식계의 ‘살아있는 전설’이다. 폴란드 출신의 지메르만은 10대 중반 여러 콩쿠르에서 우승하며 이름을 알리기 시작해 18살이던 1975년 제9회 쇼팽 콩쿠르 정상에 오르며 국제적 명성을 얻었다. 그가 반세기 넘게 최정상의 자리를 지키는 것은 자신의 피아노를 직접 가지고 다닐 만큼 완벽한 연주에 집착하기 때문일 것이다.한국에도 많은 팬을 가진 지메르만이 1월 대전(11일), 서울(13‧15‧18일), 부산(20일), 대구(22일)에서 리사이틀 투어를 가진다. 이번 리사이틀의 콘셉트는 ‘프렐류드&Co(친구들)’. 고전부터 현대에 이르기까지 다양한 작곡가들이 남긴 프렐류드(전주곡)를 선보일 것이라고만 예고된 상태다. 관객은 공연 당일에야 정확한 연주 프로그램을 알 수 있다.앞서 지난 11~12월 일본 투어(8개 도시 11회)의 사례를 볼 때 1부는 전주곡과 비슷한 느낌의 슈베르트의 즉흥곡 Op.90, 드뷔시의 아라베스크 1번과 ‘달빛’이 연주됐고 후반부에는 짧게는 40초, 길게는 10분에 달하는 프렐류드들이 연주됐다. 공연장마다 후반부에 연주되는 프렐류드들이 다를 뿐만 아니라, 일부 공연장에서는 전‧후반부 모두 프렐류드로만 채우기도 했다.지난 9일 서울 송파구의 모 호텔에서 만난 지메르만은 이번 리사이틀의 콘셉트에 대해 “예전에 피아니스트 스비아토슬라프 리히터가 리사이틀에서 쇼팽 발라드 전곡(4곡) 대신 일부만 연주하길래 이유를 물어보니 ‘왜 전곡을 연주해야 되냐’고 내게 반문했었다. 실제로 19세기 연주회에서는 교향곡의 한 악장이나 전주곡 하나 등으로 이뤄지는 등 프로그램의 범위가 광범위했다. 전곡 연주에 대한 집착은 20세기 이후 음반사들이 음반 레코딩 및 판매를 위해 기획하면서 연주회에도 이어지게 됐다”면서 “나 역시 오랫동안 리사이틀에서 베토벤의 후기 소나타 3곡 같이 한 작곡가의 곡으로만 이뤄진 프로그램을 연주했다. 그런데, 내가 가진 레퍼토리 가운데 150곡 정도가 소품이고, 그 대부분이 프렐류드이다. 아름다운 곡이 많지만, 대체로 리사이틀에선 포함되지 않아서 아쉬웠다”고 구상 배경을 설명했다.그의 콘셉트는 프렐류드들을 24개의 조성으로 이뤄진 바흐의 ‘평균율 클라비어곡집’처럼 연주하는 것으로 구체화된다. 그는 “바흐부터 시작해 현대 작곡가 거슈윈, 카푸스틴까지 작곡가 18명의 63개 프렐류드 가운데 골라서 연주하게 된다. 관객은 같은 콘셉트라도 콘서트홀마다 다른 공연을 보게 된다”고 강조했다.일본 도쿄를 방문했을 때 우연히 관람한 미디어 아티스트 그룹 팀랩의 전시회도 평소 매너리즘을 거부하는 그에게 영감을 줬다. 전 세계적으로 몰입형 전시를 유행시킨 팀랩은 관객에게 새로운 체험을 하게 만든다. 관객은 작품을 완성하고 변화시키는 능동적인 참여자가 된다.“지도 없이 다양한 방들을 탐험하는 전시가 정말 흥미로웠는데요. 관객들이 (저와 함께) 미지의 여정을 떠나는 듯한 느낌을 받기를 바랍니다. 연주자로서 새로운 콘셉트의 공연을 통해 표현의 방식을 끊임없이 탐구하라는 영감을 주고 싶어요.”그가 최근 연주하는 프렐류드 가운데는 로만 스타트코프우스키, 그라지나 바체비치 등 그동안 잘 알려지지 않았던 폴란드 작곡가들의 곡도 포함돼 있다. 스위스에 거주한지 오래됐지만 폴란드 출신인 그는 자신의 조국에 대한 정체성을 잊지 않았다. 특히 쇼팽 외에 카롤 시마노프스키 등 폴란드 작곡가들의 작품을 자주 연주하고 녹음하며 자국 음악을 알려 왔다. 하지만 그는 “이번에 폴란드 작곡가들의 작품이 포함된 것은 폴란드인이어서가 아니라 아름다운 음악이기 때문이다. 내 역할이 아름다움을 창조해 관객들의 마음에 전달하는 것이기 때문”이라면서 “다만 시마노프스키를 비롯해 뛰어난 폴란드 작곡가들의 음악을 한국 연주자들이 자신만의 해석으로 들려줬으면 좋겠다”고 웃었다.지메르만은 바이올리니스트 정경화와 음반을 내는가 하면 피아니스트 조성진과 임윤찬을 칭찬하는 등 한국 클래식 연주자들과 친밀한 관계로 알려져 있다. 하지만 그가 한국 클래식 팬들에게 특히 유명한 것은 자신의 연주에 맞게 조율된 피아노를 가지고 다닌다는 점이다. 다만 요즘엔 건반과 액션(건반을 누르면 해머가 현을 때리게 하는 장치)을 가져와 투어 지역의 피아노에 조립한 뒤 연주한다. 한국에선 스타인웨이 파브리니 피아노만을 사용한다.“1991~1992년 정도부터 피아노를 직접 들고 다녔던 것 같은데요. 솔직히 쉽지 않은 일이죠. 하지만 이런 노력을 통해 관객들이 1%라도 나은 연주를 들을 수 있다면 충분히 가치 있다고 생각합니다. 피아노 건반을 계속 조정해야 하는 것은 각각의 작곡가가 사용한 건반이 다르기 때문입니다. 베토벤만 하도라도 집에 피아노가 20대 정도 있었다고 하는데, 작곡할 때 사용한 악기가 주는 피드백이 곡에 반영돼 있습니다. 하지만 현대에 와서 과거 작곡가들이 사용했던 악기를 간과한 채 연주하는 경우가 많죠. 그러면 왜 당대 오리지널 악기를 쓰지 않느냐고 질문할 것 같은데, 당시 작곡가들이 사용한 악기가 요즘의 대형 콘서트홀을 채울 수가 없습니다. 그렇기 때문에 그런 음향 변화에 맞춰 작곡가의 의도를 드러내기 위해 피아노에 집착하게 된 것 같아요.”악기 외에도 지메르만은 콘서트에서 이뤄지는 불법 녹음 및 녹화에 매우 엄격한 것으로 유명하다. 이날 인터뷰에서도 과거에 변주곡만의 콘셉트로 선보인 공연을 방송 녹화 이후 발매하기로 했다가 유튜브에 먼저 공개되면서 무산된 일화를 꺼냈다. 그동안 국내에서는 휴대전화 벨소리에 예민한 것으로 알려졌지만 오히려 불법 녹음을 무력화시키기 때문에 개의치 않는단다.그는 “유튜브로 사람들이 음악을 무료로 듣는 것은 빵집에서 빵을 훔쳐가는 것과 마찬가지라고 생각한다. 예술가들이 정당한 대가를 받지 못하고 있다. 플랫폼 기업들은 사람들에게 예술 등 우리의 관심사를 무료로 제공하는 자선사업이 아니라 우리들의 지갑에서 돈을 훔쳐가는 역할을 한다”면서 “무엇보다 내가 유튜브를 문제 삼는 이유는 불법 녹음물이 온라인에 유포됨으로써 정식 음반사와의 계약이 무산돼 제대로 된 환경에서 녹음한 연주를 공식적으로 남길 기회를 잃는다는 점”이라고 강조했다. 그러면서 “연주 녹음은 버튼 하나로 되는 일이 아니라, 음향·주파수·악기의 투사 방향 등을 수년간 공부해야 하는 전문 영역이다. 현재 유튜브에 존재하는 수많은 내 연주 영상의 대부분은 내가 동의한 것이 아니다”고 안타까움을 드러냈다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지