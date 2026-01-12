“국세청, 고액체납자에 특혜”… 출국금지 해제하고 체납액 소멸

감사원, 국세청 감사결과 공개

1.4조원 세금징수 사실상 포기

감사원은 12일 이 같은 내용의 ‘국세 체납징수 관리실태’ 주요 감사 결과를 발표했다. 국민일보DB

법령과 다르게 소멸시효 기간 계산 시점을 압류해제일보다 빠른 시기로 소급하도록 지침을 하달했다. 애초에 압류가 없었던 것처럼 조작해 세금 소멸시효가 이어졌다고 처리한 셈이다. 예컨대 세금이 부과되고 3년간 내지 않았던 사람의 재산을 10년 압류했다면, 압류를 해제하고 압류가 없었다고 조정해 세금을 면제해준 것이다.

체납 담당 직원에게 금액이 높은 순서로 10명을 2주에 한 번씩 배정해 14일 이내에 처리하도록 하는 업무시스템도 구축했다. 이 과정에서 체납액만 532억원에 달하는 주수도 제이유그룹 회장 등 추적조사 대상자로 선정된 354명을 포함해 고액·상습체납 명단공개자 5894명이 압류해제 대상자로 포함됐다.