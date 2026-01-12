개관 두 달 만에 29만명 방문…경기도서관 ‘핫플’ 자리매김

경기도서관 전경. 경기도 제공

공간 또한 이 같은 모든 활동을 자연스럽게 이어준다. 나선형 동선을 따라 걷다 보면 조용한 독서와 활발한 체험이 충돌하지 않고 공존한다.

어린이, 청년, 가족 단위 방문객이 한 공간에 머무는 장면은 이 도서관의 일상이다. 여기에 기후 도서관이라는 정체성이 더해져 시설 곳곳에서 환경과 지속가능성 메시지를 느낄 수 있다.

평일과 주말 오전 10시부터 오후 9시(평일), 오후 6시(주말)까지 이어지는 이용시간과