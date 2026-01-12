개관 두 달 만에 29만명 방문…경기도서관 ‘핫플’ 자리매김
개관 두 달 만에 누적 방문객 28만7769명을 기록한 경기도서관이 높은 이용자 만족도와 재이용 의향을 바탕으로 경기도 대표 도서관이자 새로운 문화 명소로 자리 잡고 있다.
경기도서관은 “요즘 도서관은 다르다”는 말이 아니라 “여기는 확실히 다르다”는 반응을 끌어내고 있다. 경기도서관에서 누군가는 책을 읽고, 누군가는 AI로 영상을 만들며, 한편에서는 음악회가 열린다.
조용해야 할 도서관 풍경과는 거리가 있지만, 이질적이지는 않다. 경기도서관이 애초부터 ‘한 가지 용도’로 규정되지 않도록 설계됐기 때문이다. 개관 첫날 2만명이 넘게 몰린 이후 지금까지 방문 행렬이 이어지는 이유도 여기에 있다.
이곳에서 책은 목적이 아니라 출발점에 가깝다. 작가 강연을 듣고 책을 다시 읽고, 음악회를 본 뒤 추천 도서를 집어 들며, 토론과 체험으로 생각을 확장한다.
최근 진행한 ‘플래닛을 만나다’ 시리즈처럼 강연·공연·독서를 하나의 흐름으로 엮은 프로그램은 도서관을 행사 장소가 아닌 경험의 공간으로 인식하게 만들었다. 실제로 이용자 만족도와 재이용 의향이 90% 안팎에 이르는 배경이다.
기술을 대하는 방식도 흥미롭다. 경기도서관에서는 국내 공공도서관 최초로 AI 기반 창작·체험 서비스를 운영한다.
경기도서관의 대표 공간인 AI 스튜디오에서는 만 18세 이상 회원은 무료로 최신 AI 모델을 활용해 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있고, ‘AI 독서토론’을 통해 책을 읽고 난 후 AI와 생각을 나누며 사고를 확장할 수도 있다.
아이가 그린 그림을 AI가 분석하고 결과에 맞는 도서를 추천해 주는 독서치유 기반 서비스도 운영되는 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다.
공간 또한 이 같은 모든 활동을 자연스럽게 이어준다. 나선형 동선을 따라 걷다 보면 조용한 독서와 활발한 체험이 충돌하지 않고 공존한다.
어린이, 청년, 가족 단위 방문객이 한 공간에 머무는 장면은 이 도서관의 일상이다. 여기에 기후 도서관이라는 정체성이 더해져 시설 곳곳에서 환경과 지속가능성 메시지를 느낄 수 있다.
평일과 주말 오전 10시부터 오후 9시(평일), 오후 6시(주말)까지 이어지는 이용시간과 간편한 대출 시스템은 ‘언제든 갈 수 있는 도서관’이라는 인식을 만든다.
이 같은 노력은 최근 진행한 만족도 조사에서도 확인됐다. 조사 결과, ‘전반적 만족도’는 88.6%, ‘향후 재이용 의향’이 96.7%로 나타났고, ‘지인과 함께 다시 이용하겠다’는 응답도 95.0%에 달했다.
윤명희 경기도서관장은 “경기도서관은 이미 완성된 공간이 아니라 도민과 함께 만들어가는 도서관”이라며 “광역대표도서관으로서 도내 공공도서관과의 연계를 확대해 나가겠다”고 말했다.
