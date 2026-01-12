BDH재단, 전국장애인노르딕스키대회 선수 격려

BDH재단, 회장배 대회 주최·주관 나서

배동현 이사장 방문해 모든 선수 응원

배동현 이사장(왼쪽 첫 번째)이 수상한 선수들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다.

배동현 이사장(앞줄 가운데)이 수상한 선수들과 함께 단체 기념사진을 촬영하고 있다.

대회 3일차 배 이사장은 대회 경기장을 찾아 선수들의 경기를 지켜보며 출전한 모든 선수를 응원했다. 경기 종료 후 이어진 시상식에서는 9개 부문 입상자들에게 직접 상장과 메달을 수여하고, 입상한 선수들의 노고를 치하하며 수상을 축하했다.