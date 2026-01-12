시사 전체기사

“소아암 아이들 위해”…모발 40㎝ 기부한 여군 [아살세]

입력:2026-01-12 11:40
이나라 상사(진), 10년 넘게 기부 중
그간 기부한 머리카락 길이만 총 1.2ｍ

10년 넘게 자신의 머리카락을 기부하고 있는 이나라 상사(진). 육군 2기갑여단 제공

소아암 환자를 돕기 위해 10년 넘게 모발을 기부한 육군 부사관 선행이 감동을 주고 있습니다.

주인공은 육군 2기갑여단 예하 적오대대에서 근무하고 있는 이나라(36) 상사(진)입니다.

12일 육군 2기갑여단에 따르면 이 상사는 지난 7일 어머나(어린 암환자를 위한 머리카락 나눔) 운동본부에 모발 40㎝를 기부했습니다.

이 상사(진)가 자신의 머리카락을 기부한 것은 이번이 세 번째입니다.

이 상사(진)는 2012년과 2018년에도 모발을 기부했는데, 이렇게 기부한 머리카락 길이만 총 1.2ｍ에 달한다고 하네요.

가발을 만드는 데 필요한 모발을 기부하려면 파마나 염색을 할 수 없고, 헤어드라이어를 사용하는 것도 자제해야 한다고하네요.

우연히 병원에서 머리카락이 빠진 어린이가 울고 있는 모습을 본 게 이 같은 선행을 하는 계기가 됐습니다.

이 상사(진)는 “더 훌륭한 나눔을 실천하는 장병들이 부대 곳곳에 매우 많다”면서 “앞으로도 나눔을 위한 작은 실천을 만드는 데 앞장서겠다”고 약속했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

