“소아암 아이들 위해”…모발 40㎝ 기부한 여군 [아살세]
이나라 상사(진), 10년 넘게 기부 중
그간 기부한 머리카락 길이만 총 1.2ｍ
소아암 환자를 돕기 위해 10년 넘게 모발을 기부한 육군 부사관 선행이 감동을 주고 있습니다.
주인공은 육군 2기갑여단 예하 적오대대에서 근무하고 있는 이나라(36) 상사(진)입니다.
12일 육군 2기갑여단에 따르면 이 상사는 지난 7일 어머나(어린 암환자를 위한 머리카락 나눔) 운동본부에 모발 40㎝를 기부했습니다.
이 상사(진)가 자신의 머리카락을 기부한 것은 이번이 세 번째입니다.
이 상사(진)는 2012년과 2018년에도 모발을 기부했는데, 이렇게 기부한 머리카락 길이만 총 1.2ｍ에 달한다고 하네요.
가발을 만드는 데 필요한 모발을 기부하려면 파마나 염색을 할 수 없고, 헤어드라이어를 사용하는 것도 자제해야 한다고하네요.
우연히 병원에서 머리카락이 빠진 어린이가 울고 있는 모습을 본 게 이 같은 선행을 하는 계기가 됐습니다.
이 상사(진)는 “더 훌륭한 나눔을 실천하는 장병들이 부대 곳곳에 매우 많다”면서 “앞으로도 나눔을 위한 작은 실천을 만드는 데 앞장서겠다”고 약속했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
