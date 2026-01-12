국제무대서 통한 대구 기업들 CES 혁신상 받고 계약도
대구시는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·기술 전시회 ‘국제전자제품박람회(CES) 2026’(6~9일 개최)에 참가한 대구 기업들이 국제무대에서 기술력을 인정받았다고 12일 밝혔다.
시는 이번 CES에서 대구테크노파크, 지역 혁신기업 14곳과 함께 대구공동관을 운영해 지역 기업들의 글로벌 진출을 도왔다. 대구지역 참여기업 중 3곳은 ‘CES 2026 혁신상’에 선정되는 성과를 냈다. 파미티는 레이더 기반 3차원 행동 인식 시스템(FIRA Pose)으로 인공지능과 디지털헬스 부분 모두 혁신상을 수상했다. 인더텍은 인공지능(AI) ADHD(주의력결핍과잉행동장애) 디지털 치료제(EYAS FOCUS)로 디지털헬스 부문, 일만백만은 AI 기반 엔터프라이즈 비디오 플랫폼(Gen&Edit)으로 인공지능 부문에서 각각 혁신상을 수상했다. 시는 대구지역 기업들의 기술 경쟁력과 사업성이 글로벌 무대에서 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다고 평가했다.
글로벌 기업들과의 협약·계약도 잇따랐다. 로봇 전문 기업 유엔디는 한국지멘스와 로봇·자동화 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했고 미국 자동차 OEM(주문자상표부착생산) 제조사와 3만 달러(4300여만원), 미국 카멜레온 로보틱스와 2만5000 달러(3600여만원) 규모 계약도 체결했다. 파미티는 미국 텍사스대학교 오스틴 캠퍼스와 25만 달러(3억6000여만원) 규모 ‘학교 내 경호 로봇 연계 행동 감시 시스템 개발’ 사업을 계약했고 글로벌 보안기업 세콤과도 10만 달러(1억4000여만원) 규모의 경비력 강화 플랫폼 용역 계약을 맺었다. 헬스케어 전문기업 쓰리에이치(3H)는 샘플 판매와 현장 주문을 통해 2만3800 달러(3400여만원)의 수입을 얻기도 했다. 대구공동관 참가기업 14곳은 상담 1673건, 상담액 5937만 달러(860억여원), 현장 계약액 42만8800 달러(6억여원)의 성과를 냈다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “지역 기업들의 기술 경쟁력이 단발성 전시에 그치지 않고 글로벌 시장에서 실질적인 사업 기회로 이어질 수 있도록 지원에 더욱 힘쓸 계획이다”고 말했다.
