부천시, 임산부 위한 ‘맘편한 우선이용 제도’ 시행

임산부가 동 행정복지센터에 마련된 ‘맘편한 임산부 우선이용’ 창구를 이용하고 있다. 부천시 제공

맘편한 임산부 우선이용 제도는 임산부가 민원창구, 금융기관, 생활 편의시설 등을 이용할 때 긴 대기시간 없이 바로 서비스를 받을 수 있도록 우선 창구 및 입장 체계를 구축하고 안내 표식 등을 통해 제도 인식을 높이는 임산부 배려 정책이다.