인천시, 생활폐기물 직매립 금지에 민간처리 전환 원활

수도권매립지 제3-1매립장. 수도권매립지관리공사 제공

시는 비상사태 발생시에도 공공소각시설 저장조 여유 물량을 최대한 확보하고 송도·청라소각시설 간 교차 반입을 추진할 방침이다. 이와 함께 공공소각시설 가동일수 확대 등을 통해 안정적인 처리가 가능하도록 대응한다.