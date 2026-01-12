인천시, 생활폐기물 직매립 금지에 민간처리 전환 원활
인천시는 12일 인천지역에서 발생하는 생활폐기물이 안정적으로 처리되고 있다고 밝혔다.
올해부터 수도권 생활폐기물 직매립이 금지되면서 기존 수도권매립지에서 처리되던 생활폐기물(약 190t/일)이 민간처리 영역으로 원활히 전환되고 있기 때문이다. 현재 생활폐기물은 소각 후 남은 재만 매립할 수 있다.
지난 8일 기준 인천지역 소각 대상 생활폐기물 총발생량은 7429t이다. 이 중 공공소각으로는 6568t(89%), 민간소각업체를 통해서는 861t(11%)이 처리되고 있다.
현재 민간업체와의 계약을 마무리한 군·구는 중구, 계양구, 서구 등 3곳이다. 강화군과 부평구 등 2곳은 계약을 체결할 예정이다. 또 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구는 평상시 공공소각 처리에 문제가 없어 공공소각시설 대정비 기간 이전인 오는 3월 중 계약을 진행할 계획이다.
기후에너지환경부와 시, 군·구, 인천환경공단은 생활폐기물이 직매립 금지에도 원활히 처리될 수 있도록 비상상황반을 운영하고 있다. 군·구와 함께 민간처리시설을 점검하는 등 만일의 상황에도 철저히 대비 중이다.
시는 비상사태 발생시에도 공공소각시설 저장조 여유 물량을 최대한 확보하고 송도·청라소각시설 간 교차 반입을 추진할 방침이다. 이와 함께 공공소각시설 가동일수 확대 등을 통해 안정적인 처리가 가능하도록 대응한다.
정승환 시 환경국장은 “시민 불편이 발생하지 않도록 생활폐기물이 안정적으로 처리될 수 있도록 철저를 기하겠다”며 “예외적으로 발생하는 생활폐기물 직매립량 역시 매립 제로화를 목표로 지속적으로 감축해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사