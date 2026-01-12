시사 전체기사

인천시, 생활폐기물 직매립 금지에 민간처리 전환 원활

입력:2026-01-12 11:24
공유하기
글자 크기 조정
수도권매립지 제3-1매립장. 수도권매립지관리공사 제공

인천시는 12일 인천지역에서 발생하는 생활폐기물이 안정적으로 처리되고 있다고 밝혔다.

올해부터 수도권 생활폐기물 직매립이 금지되면서 기존 수도권매립지에서 처리되던 생활폐기물(약 190t/일)이 민간처리 영역으로 원활히 전환되고 있기 때문이다. 현재 생활폐기물은 소각 후 남은 재만 매립할 수 있다.

지난 8일 기준 인천지역 소각 대상 생활폐기물 총발생량은 7429t이다. 이 중 공공소각으로는 6568t(89%), 민간소각업체를 통해서는 861t(11%)이 처리되고 있다.

현재 민간업체와의 계약을 마무리한 군·구는 중구, 계양구, 서구 등 3곳이다. 강화군과 부평구 등 2곳은 계약을 체결할 예정이다. 또 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구는 평상시 공공소각 처리에 문제가 없어 공공소각시설 대정비 기간 이전인 오는 3월 중 계약을 진행할 계획이다.

기후에너지환경부와 시, 군·구, 인천환경공단은 생활폐기물이 직매립 금지에도 원활히 처리될 수 있도록 비상상황반을 운영하고 있다. 군·구와 함께 민간처리시설을 점검하는 등 만일의 상황에도 철저히 대비 중이다.

시는 비상사태 발생시에도 공공소각시설 저장조 여유 물량을 최대한 확보하고 송도·청라소각시설 간 교차 반입을 추진할 방침이다. 이와 함께 공공소각시설 가동일수 확대 등을 통해 안정적인 처리가 가능하도록 대응한다.

정승환 시 환경국장은 “시민 불편이 발생하지 않도록 생활폐기물이 안정적으로 처리될 수 있도록 철저를 기하겠다”며 “예외적으로 발생하는 생활폐기물 직매립량 역시 매립 제로화를 목표로 지속적으로 감축해 나가겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
442
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
이재용 장남 이지호 소위, 해군 5전단 통역장교 배치
요즘 난리난 ‘두쫀쿠’ 열풍… 간식이 아니라 콘텐츠다!
“반도체 땡큐”… 국민연금 주식 평가액 70조 급증
슈퍼맨 만화 1938년 초판본 역대 최고가 219억원 판매
올림픽 한 달도 안 남았는데… 아이스하키 빙판 구멍, 스키장은 완공도 못해
국민일보 신문구독