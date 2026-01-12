‘불곰’이승택, ‘골프에 미친 고양이’ 입고 PGA투어 누빈다
프리미엄 골프웨어 매드캐토스와 후원 계약
올 시즌 미국프로골프(PGA)투어서 활동하는 ‘불곰’ 이승택(31)이 ‘골프에 미친 고양이’를 입고 필드를 누빈다.
글로벌 스포츠 콘텐츠 기업 왁티(WAGTI)가 전개하는 프리미엄 골프웨어 브랜드 매드캐토스(MADCATTOSTM)는 최근 서울 강남구 플래그십 스토어에서 이승택과 공식 의류 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.
이승택은 ‘60타의 사나이’라는 타이틀과 함께 특유의 강인한 체격과 공격적인 플레이 스타일로 국내 투어에서는 ‘불곰’, PGA에서는 ‘테디베어’라는 애칭을 얻고 있다.
그는 KPGA투어 제네시스 포인트 특전 제도를 통해 미국 2부투어인 콘페리 투어에 진출, 치열한 경쟁을 뚫고 올 시즌 PGA 투어카드를 획득했다.
그의 ‘광기(狂氣)’어린 플레이 스타일은 ‘골프장의 터줏대감 고양이 미고(Migo)’에서 영감을 얻어 탄생한 매드캐토스 브랜드 이미지와 너무 닮은 꼴이다.
이승택은 “트레이드 마크인 곰의 파워에, 골프에 미쳐야만 정상에 닿을 수 있다는 ‘매드캐토스’의 정신을 더해 더욱 강력한 ‘여우 같은 곰’(전략가)으로 거듭나겠다”는 각오를 밝혔다.
매드캐토스는 프로 통산 66승의 ‘지존’ 신지애(37), PGA투어 2승의 이경훈(34·CJ), 동양인 최초 PGA투어 메이저 챔피언 양용은(53), 올해부터 미국여자프로골프(LPGA)투어서 활동하게 되는 황유민(22·롯데) 등 최정상급 선수들과 함께한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
