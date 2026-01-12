‘이틀간 27언더’ 박단유, 시즌 개막전 롯데렌터카 WGTOUR 1차 대회 우승
1라운드 16언더·2라운드 11언더 기록
자신 보유한 18홀과 36홀 최소타 타이
박단유가 26시즌 여자부 정규대회 개막전 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 1차 대회에서 2라운드 최종 합계 27언더파로 개인 통산 8번째 우승을 차지했다.
지난 11일 대전 골프존조이마루에서 끝난 대회에서 박단유는 첫날 16언더, 이튿날 11언더를 기록해 우승 트로피를 들어 올렸다. 자신이 보유하고 있는 18홀, 36홀 최소타 타이 기록이다.
박단유에게는 우승 상금 1700만 원(대상 및 신인상 포인트 2000점)이 주어졌다.
배진리가 21언더파로 준우승, 이진경은 최종라운드에서 13타를 줄이는 무서운 뒷심으로 단독 3위에 입상했다. 양효리, 홍현지, 한지민, 김영윤이 공동 4위로 경기를 마쳤다.
박단유는 “지난달 챔피언십에 이어 바로 연속 우승을 할 수 있어 정말 기쁘다”며 “올해는 정규투어와 WGTOUR를 병행하며 필드와 스크린에서 모두 볼 수 있는 선수가 되기 위해 노력하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.
