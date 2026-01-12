시사 전체기사

‘이틀간 27언더’ 박단유, 시즌 개막전 롯데렌터카 WGTOUR 1차 대회 우승

입력:2026-01-12 11:03
공유하기
글자 크기 조정

1라운드 16언더·2라운드 11언더 기록
자신 보유한 18홀과 36홀 최소타 타이

지난 11일 대전 골프존조이마루에서 열린 ‘2026 롯데렌터카 WGTOUR’ 1차 대회에서 우승한 박단유. 골프존

박단유가 26시즌 여자부 정규대회 개막전 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 1차 대회에서 2라운드 최종 합계 27언더파로 개인 통산 8번째 우승을 차지했다.

지난 11일 대전 골프존조이마루에서 끝난 대회에서 박단유는 첫날 16언더, 이튿날 11언더를 기록해 우승 트로피를 들어 올렸다. 자신이 보유하고 있는 18홀, 36홀 최소타 타이 기록이다.

박단유에게는 우승 상금 1700만 원(대상 및 신인상 포인트 2000점)이 주어졌다.

배진리가 21언더파로 준우승, 이진경은 최종라운드에서 13타를 줄이는 무서운 뒷심으로 단독 3위에 입상했다. 양효리, 홍현지, 한지민, 김영윤이 공동 4위로 경기를 마쳤다.

박단유는 “지난달 챔피언십에 이어 바로 연속 우승을 할 수 있어 정말 기쁘다”며 “올해는 정규투어와 WGTOUR를 병행하며 필드와 스크린에서 모두 볼 수 있는 선수가 되기 위해 노력하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
연수 중 배드민턴 치다 숨진 교사…법원 “공무상 재해 아냐”
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
지정학적 리스크 증가에…‘삼전닉스’ 제치고 돌아온 방산주 질주
“이번 대표팀 정신력 남달라… 2006년 ‘WBC 4강’의 향기”
‘경제난’ 이란, 47년 신정체제 최대 위기… 미, 군사개입 준비
올림픽 한 달도 안 남았는데… 아이스하키 빙판 구멍, 스키장은 완공도 못해
스트레이 키즈·제니·지드래곤, 골든디스크 대상
안 돌아오는 서학 개미… 환율 다시 1460원대 꿈틀
국민일보 신문구독