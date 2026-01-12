[속보] 트럼프 “이란, 협상 하자고 어제 연락와…회담 조율중”
“회의 열리기 전에 행동 취해야 할 수도”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부로부터 공식 협상 제안을 받았다고 11일(현지시간) 밝혔다. 그는 “이란이 어제 협상을 위해 전화를 했다”고 전했다.
트럼프 대통령은 이날 이란과의 외교 접촉을 묻는 말에 “이란 지도부로부터 어제 협상을 원한다는 전화를 받았다”고 답했다. 이어 “이란은 미국에 계속해서 두들겨 맞는 것에 지친 것 같다”며 “회의가 현재 조율되고 있다”고 덧붙였다. 구체적 회담 일정, 장소 등에 대한 논의가 시작됐다는 취지의 발언으로 해석된다.
다만 트럼프 대통령은 이란 내 시위대에 대한 유혈 진압을 언급하며 “회의가 열리기 전에 우리가 (군사적 혹은 외교적) 행동을 취해야 할 수도 있다”고 밝혔다.
한편 경제난으로 촉발된 이란의 대정부 시위 피해자는 빠르게 늘고 있다. 시위 15일째인 이날 노르웨이 기반 단체 이란인권(IHR)은 사망자가 최소 192명이라고 밝혔다. 앞서 IHR은 지난 9일 사망자를 51명으로 추정한 바 있다.
IHR은 이란 당국이 현지 인터넷과 통신을 차단해 명확한 피해 규모 파악이 어렵다고 전했다. 그러면서 소식통을 인용해 “확인되지 않은 보고에 따르면 일부 소식통은 2000명 이상이 사망했을 가능성도 제기한다”고 했다.
