전북 방산혁신클러스터 도전…첨단소재 ‘시험 인프라’ 승부수
국내 유일 방산시험 장비군 앞세워
탄소·이차전지·수소까지 “전주기 생태계” 강점 부각
세계 곳곳에서 전쟁과 분쟁이 이어지며 방위산업의 전략적 가치가 커지는 가운데 전북특별자치도가 무기체계 성능을 좌우하는 첨단소재를 앞세워 방산혁신클러스터 유치에 도전한다. 방위사업청이 주관하는 방산혁신클러스터 사업은 2026년 국방 첨단, 함정 유지·보수·정비(MRO) 분야를 선정할 계획으로 전북은 첨단소재 산업 특화 참여를 준비하고 있다.
12일 전북도에 따르면 방위사업청 공모에 참여해 첨단복합소재 기반의 방산 산업 거점 조성을 추진한다. 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 진행된다. 전주시 탄소소재 국가산단과 완주 국가산단, 새만금 부안 일대를 중심으로 국비와 지방비를 포함해 총 500억원을 투입할 계획이다.
전북의 핵심 경쟁력은 국내에서 유일하게 ‘첨단 소재·부품 산업 전문 방산시험 장비군’을 갖춘 지역이라는 점이다. 한국탄소산업진흥원과 KIST 전북분원 등 시험·평가 인프라를 통해 국방 신뢰성 평가와 복합재 압축성능 시험 등 방산 분야 핵심 실증이 가능하다.
이 같은 시험·인증 인프라는 방위사업청이 추진 중인 ‘첨단방산소재 독립전략’과도 맞닿아 있다. 방산 핵심 소재·부품의 해외 의존도를 낮추기 위해서는 시험과 인증, 실증을 담당할 지역 거점이 필수적인데 전북이 그 역할을 수행할 수 있다는 판단이다.
연구·산업 생태계도 강점으로 꼽힌다. 전북에는 KIST 복합소재기술연구소와 한국탄소산업진흥원, 한국원자력연구원 등 첨단소재 분야 정부출연연구소 5곳이 집적돼 있다. 소재 개발부터 실증, 사업화까지 한 지역에서 지원하는 전주기 통합 구조가 이미 형성돼 있다는 설명이다.
방산 지정기업 4곳과 국방소재 연계기업 26곳, 전북국방벤처센터 협약기업 80곳이 활동 중이다. 이들 기업은 탄소소재와 이차전지, 수소연료전지, 건설기계, 해양플랜트 등 전북의 주력산업을 기반으로 방산 분야 사업을 추진하고 있다.
탄소소재는 연소관과 연료 구조물 등 무기체계 핵심 부품에 활용되며 이차전지와 연료기술은 선진국 군의 중장비와 개인 장비 개발에 적용되고 있다. 수소연료전지는 군용 차량, 건설기계는 유·무인 복합 무기체계, 해양플랜트 기술은 특수임무 운송 분야로 확장이 가능하다.
도는 클러스터 구축을 통해 국방·방위산업 분야에서 기획과 설계, 시험, 조달로 이어지는 생태계를 구축하고 글로벌 인증과 조달 시장 진입을 지원할 계획이다. 연구개발 과제와 시제품 제작을 병행해 지역 기업의 수출 경쟁력도 끌어올린다는 전략이다.
전북도 관계자는 “전북은 탄소와 수소, 이차전지 등 첨단소재 분야에서 국내 최고 수준의 연구개발 역량과 산업 기반을 갖춘 지역”이라며 “방산혁신클러스터를 통해 지역 산업을 국가 안보와 연결하는 새로운 성장 동력을 만들겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
