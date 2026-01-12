“철새 70% 지나가”…환경단체, 흑산공항 건립 중단 촉구
광주환경운동연합 성명 통해 주장
환경단체가 전남 신안군 흑산도 일원 ‘흑산공항’ 건립 사업에 대해 “흑산도는 국내를 통과하는 철새의 70%가 지나가는 생태 거점”이라며 사업 중단을 촉구하고 나섰다.
광주환경운동연합은 12일 성명을 내고 “수십만 마리 철새 기착지인 흑산도에 공항을 짓겠다는 정부의 사업은 즉각 중단돼야 한다”고 주장했다.
단체는 “흑산도는 국내 통과 철새의 70% 이상이 거쳐 가는 국제적 생태 거점”이라며 “조류 한 마리가 비행기와 충돌할 때 발생하는 4.8톤의 충격력은 이미 무안 여객기 참사에서 확인됐다”고 밝혔다.
이어 “흑산도는 연간 안개 일수가 100일 이상으로 울릉도보다 높고 지형 특성상 급격한 돌풍(윈드시어)이 잦아 항공기 이착륙에 치명적”이라며 “악기상과 좁은 입지가 결합한 흑산공항은 사고 시 대규모 참사로 이어질 가능성이 크다”고 강조했다.
그러면서 “무안 여객기 참사는 부적절한 입지와 안전 규정을 무시한 시설물이 결합해 빚어낸 명백한 인재”라며 “흑산도는 무안보다 훨씬 험준해 버드 스트라이크 발생 시 동체 착륙조차 어려운 구조”라고 말했다.
흑산도에 활주로 1200m 길이 소형공항을 짓는 흑산공항 건립 사업은 12·29 무안공항 여객기 참사로 안전문제가 불거지면서 사업비가 대폭 늘어 기획재정부 타당성 재조사가 진행중이다. 흑산도 주민들은 “매년 115일 이상 여객선이 결항돼 고립을 감내하고 있다”며, 흑산공항 건립을 촉구하고 있다.
