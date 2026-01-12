영남알프스 완등 메달 받아가세요
울산 울주군은 올해도 영남알프스 완등 인증 사업을 한다고 12일 밝혔다.
올해로 8년째인 이 사업은 해발 1000m가 넘는 영남알프스 7개 봉우리를 모두 완등한 뒤 모바일 앱으로 인증하면 기념 메달을 제공한다. 영남알프스 완등 인증 앱을 설치한 국민 누구나 참여할 수 있다.
울주군은 영남알프스 1000m 고지 7개 봉우리 등반자에게 완등 기념 메달(3만개)을 증정하고 기념 메달 소진 시에는 모바일 인증서를 발급해준다.
천황산 디자인의 기념 메달로 한국조폐공사에서 제작했다. 메달 앞면에는 천황산의 봄 풍경을 배경으로 철쭉이 만개한 분홍빛 산의 모습을 담았고, 뒷면에는 천황산 대표 명소인 사자바위를 새겼다.
올해 사업 기간은 오는 11월까지다.
영남알프스 7개 봉우리는 가지산(1238ｍ), 간월산(1069ｍ), 신불산(1159ｍ), 영축산(1081ｍ), 천황산(1189ｍ), 고헌산(1034ｍ), 운문산(1188ｍ)이다.
인증 방법은 월 최대 2개 봉우리를 완등하면 되며, 매년 한 차례 완등을 인증해준다.
2025년 기준으로 영남알프스 완등 인증자는 3만명을 돌파했다. 지난 2019년 시작 이후 지난해까지 누적 17만명 이상이 참여했다. 완등자 중 울주군 외 지역에서 온 사람은 92%에 달한 것으로 나타났다.
울주군은 올해부터 등산객의 경쟁을 차단하기 위해 영남알프스 완등 인증서에 표기하던 ‘인증번호’를 전면 삭제하기로 했다.
울주군 관계자는 “영남알프스가 전국 등산객이 찾는 인기 있는 산악 관광지로 자리매김하고 있다”며 “많은 관광객이 영남알프스를 즐기고 안전하게 완등할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
