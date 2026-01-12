앤서니 김·리처드 리, 2026 LIV골프 출전권 획득…4위 왕정훈은 탈락
리처드 리 1위·앤서니 김 3위 입상
미국교포 앤서니 김(40·한국명 김하진)과 캐나다 교포 리처드 리(35·한국명 이태)가 나란히 2026년 LIV 골프 출전권을 획득했다.
앤서니 김은 11일(현지시간) 미국 플로리다주 리칸토의 블랙 다이아몬드 랜치에서 열린 LIV 골프 프로모션(승격) 대회 마지막날 1언더파를 쳐 3위(최종 합계 5언더)에 입상했다.
리처드 리는 최종 라운드에서 5언더파 65타를 몰아쳐 2위 비요른 헬그렌(스웨덴)을 5타 차이로 여유있게 따돌리고 1위(최종합계 11언더)로 대회를 마쳤다.
LIV 골프 프로모션(승격) 대회 상위 3명의 입상자에게는 올 시즌 와일드카드 출전권이 주어진다.
경기를 마친 리처드 리는 매니지먼트사인 ㈜올댓스포츠를 통해 “오랫동안 목표로 했던 LIV 골프 시드를 획득하게 되어 기쁘다”며 “1라운드부터 샷과 퍼팅 감이 좋아 2라운드까지 잘 마무리하면 기회가 올 것이라 생각했다”고 소감을 밝혔다.
이어 “곧 LIV 골프 시즌이 시작되는 만큼 쇼트 게임과 퍼팅을 집중적으로 보완해 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.
앤서니 김은 작년에 LIV골프에서 활동했으나 성적 부진으로 시드를 잃었다. 리처드 리는 올해가 LIV골프 공식 데뷔다.
앤서니 김은 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 대항마로 꼽혔을 정도로 장래가 촉망됐다. 2008년 23세의 나이로 PGA투어에서 2승을 거두고 라이더컵에서 대활약을 펼쳐 ‘포스트 타이거’의 선두 주자임을 입증했다.
그러나 2012년 부터 투어에서 종적을 감춘 뒤 12년만인 작년 2024년 LIV 골프를 통해 전격 복귀했다. 그는 복귀 후 인터뷰에서 과거 마약 등으로 힘들었던 시간과 여러 차례의 수술 등 개인적인 시련이 있었다고 털어 놓았다.
승격전 합격도 그의 인생만큼이나 드라마틱 했다. 1라운드가 면제돼 2라운드부터 출전한 그는 마지막 홀에서 버디를 잡아내며 가까스로 컷 탈락 위기를 넘겼다.
그리고 대회 마지막날에 보기 3개에 버디 4개를 묶어 1타를 줄이는 바람에 턱걸이로 3위를 차지할 수 있었다.
KPGA투어서 활동하며 통산 4승이 있는 리처드 리는 단독 선두로 들어간 마지막 라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 6개를 잡아 수석 합격의 영광을 안았다.
한국 국적 선수로는 유일하게 본선 진출에 성공한 왕정훈(30)은 마지막날 2타를 줄이는 선전을 펼쳤으나 공동 4위(최종 합계 3언더파)에 그쳐 LIV 출전권을 아쉽게 놓쳤다.
대신 4~10까지 주어지는 2026년 아시안투어 ‘인터내셔널 시리즈’ 전 대회 출전권을 획득했다.
2025 시즌 LIV 골프에서 활동했던 장유빈(23)은 이번 승격전에 불참했다. 장유빈은 올 시즌 KPGA투어로 복귀할 예정이다.
