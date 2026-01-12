반도체 선방했지만…1월 1~10일 수출 2.3%↓ 대미 14.7%↓
새해 초반 수출이 소폭 감소세를 보였지만 반도체 수출이 40% 넘게 급증하며 전체 수출을 견인 중인 것으로 나타났다.
12일 관세청에 따르면 이달 1일부터 10일까지 수출액은 156억 달러로 지난해 같은 기간보다 2.3%(3억7000만 달러) 감소했다. 수입액도 182억 달러로 4.5%(8억5000만 달러) 줄어, 무역수지는 27억 달러 적자를 기록 중이다.
품목별 희비는 뚜렷했다. 반도체 수출은 지난해 같은 기간보다 45.6% 급증했다. 덕분에 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 29.8%로 1년 전보다 9.8% 포인트나 확대됐다.
석유제품(13.2%), 무선통신기기(33.7%), 컴퓨터주변기기(25.8%) 등 IT와 에너지 관련 품목도 호조를 보였다.
반면 승용차(-24.7%), 선박(-12.7%) 등 주력 운송장비 수출은 두 자릿수 감소세를 기록하며 부진했다.
주요 교역국별로는 중국(15.4%), 베트남(5.0%), 대만(55.4%), 싱가포르(69.3%) 등으로의 수출이 증가세를 보였다. 반면 최대 수출국 중 하나인 미국(-14.7%)을 비롯해 유럽연합(-31.7%), 일본(-26.1%)으로의 수출은 크게 줄었다.
수입 측면에서는 원유(2.2%), 석유제품(0.3%), 석탄(10.3%) 등 에너지 자원과 승용차(203.8%) 수입이 늘어난 반면, 반도체(-7.4%), 가스(-42.0%), 기계류(-3.9%), 반도체제조장비(-11.2%) 등은 감소했다.
국가별 수입은 미국(15.1%), 유럽연합(17.1%), 베트남(7.6%) 등에서 늘었고, 중국(-9.4%), 호주(-23.1%), 사우디아라비아(-15.1%), 일본(-25.1%) 등에서는 줄었다. 특히 대미 무역에서는 수출은 줄고 수입은 늘어나는 양상이 뚜렷했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사