포항사랑상품권 16일부터 9% 할인판매…230억원 규모
경북 포항시가 지역 골목상권과 전통시장 활성화를 위해 올해 첫 ‘포항사랑상품권’ 할인판매에 나선다.
포항시는 16일부터 카드형·모바일 포항사랑상품권(이하 포항사랑카드) 230억원 규모를 9% 할인된 가격으로 판매한다고 12일 밝혔다.
시는 올해 총 3500억원 규모의 포항사랑상품권을 발행하고 매월 9% 할인, 명절에는 10% 특별할인 판매한다. 개인 구매한도는 40만원, 보유한도는 70만원이다.
이번 할인판매는 16일 0시 15분 모바일 앱(iM샵)과 판매 대행 금융기관 영업점 104곳에서 충전할 수 있다.
포항사랑카드는 실물 카드 결제와 삼성페이, 네이버페이 QR결제, 모바일 앱 ‘iM샵’ QR결제 등 다양한 결제 수단을 지원한다. 가맹점 2만 5037곳과 타보소 택시 앱, 먹깨비 배달앱 등에서도 사용할 수 있다.
시는 사용자와 가맹점의 접근성 및 편의성을 높이기 위해 발행 규모 확대와 연초 할인율 상향, 제로페이 등 모바일 결제처 확대, 위치 기반 가맹점 검색 서비스 제공, 앱(iM샵) 개선 및 고도화 등을 추진할 계획이다.
또 법인의 포항사랑상품권 사용을 활성화하고 가맹점 확보와 체계적인 관리는 물론 앱 취약층 대상 카드 사용 맞춤형 홍보 등 다양한 정책을 병행할 계획이다.
시는 지난해까지 2조 5886억원의 상품권을 발행해 지역 자금의 역외 유출을 막고 지역경제 활성화를 견인하고 있다.
이강덕 포항시장은 “시민들의 가계에 도움이 되고 민생경제의 중심인 소상공인 매출이 늘어나 골목상권과 포항경제가 살아날 수 있기를 기대한다”고 말했다.
