“창업기업 성장 지원”…광주시, 투자펀드 1조로 확대

창업기업 성장 사다리 ‘고도화’

도시 전반을 기술 실증 무대로

지난해 열린 광주시 G-유니콘 육성 프로그램 경진대회 모습. 광주광역시 제공

또 G-유니콘 기업에는 기술 고도화는 물론 해외 시장 진출, 대규모 투자 유치를 연계하는 집중 육성 프로그램을 운영해 지역을 대표하는 선도 기업으로 성장할 수 있도록 전폭 지원할 방침이다. 아울러 올해부터는 인공지능(AI)과 딥테크 분야 창업기업 20개사를 신규 선정해 차세대 성장동력 기업을 전략적으로 육성할 계획이다.