“‘JDC 휴양단지팀 송성훈’은 사칭” 대금 선지급 사기 기승
가짜 명함을 배포한 후 대금 선지급을 유도하는 사기가 제주에서 기승을 부리고 있다. 제주국제자유도시개발센터(JDC)는 ‘휴양단지팀 송성훈’ 명함은 가짜라며 주의를 당부했다.
12일 JDC에 따르면 사기범은 ‘JDC 휴양단지팀 송성훈’을 사칭해 가짜명함을 제작·배포 중이다. 사기범은 ‘올해 약 3200만원 규모의 신규 발주가 예정돼 있다’고 속인 후 ‘계약을 조건으로 특정 물건을 먼저 구매해달라’고 요청하는 방법으로 사기를 쳤다.
사정상 물품을 JDC 대신 납품 받아달라고 요청한 후 해당 물품 대금을 우선 받아 그대로 잠적하기도 했다.
JDC 관계자는 “우리 기관은 어떠한 경우에도 물품 대납, 금융상품 가입 유도, 수의계약 및 입찰 절차 없이 보증금 선납, 대금 선납 등 현금 선납을 요구하지 않는다”며 이와 유사하거나 의심스러운 연락을 받았다면 즉시 JDC 계약담당자에 연락해 사실 여부를 확인할 것을 당부했다.
앞서 지난해 11월에도 JDC 직원으로 속여 물품 납품을 가장하고 대금을 미리 받아 가로채는 사기 사건이 발생한 바 있다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
