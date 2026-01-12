시사 전체기사

“‘JDC 휴양단지팀 송성훈’은 사칭” 대금 선지급 사기 기승

입력:2026-01-12 10:11
공유하기
글자 크기 조정

가짜 명함을 배포한 후 대금 선지급을 유도하는 사기가 제주에서 기승을 부리고 있다. 제주국제자유도시개발센터(JDC)는 ‘휴양단지팀 송성훈’ 명함은 가짜라며 주의를 당부했다.

12일 JDC에 따르면 사기범은 ‘JDC 휴양단지팀 송성훈’을 사칭해 가짜명함을 제작·배포 중이다. 사기범은 ‘올해 약 3200만원 규모의 신규 발주가 예정돼 있다’고 속인 후 ‘계약을 조건으로 특정 물건을 먼저 구매해달라’고 요청하는 방법으로 사기를 쳤다.

사정상 물품을 JDC 대신 납품 받아달라고 요청한 후 해당 물품 대금을 우선 받아 그대로 잠적하기도 했다.

JDC 관계자는 “우리 기관은 어떠한 경우에도 물품 대납, 금융상품 가입 유도, 수의계약 및 입찰 절차 없이 보증금 선납, 대금 선납 등 현금 선납을 요구하지 않는다”며 이와 유사하거나 의심스러운 연락을 받았다면 즉시 JDC 계약담당자에 연락해 사실 여부를 확인할 것을 당부했다.

앞서 지난해 11월에도 JDC 직원으로 속여 물품 납품을 가장하고 대금을 미리 받아 가로채는 사기 사건이 발생한 바 있다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
이재용 장남 이지호 소위, 해군 5전단 통역장교 배치
요즘 난리난 ‘두쫀쿠’ 열풍… 간식이 아니라 콘텐츠다!
“반도체 땡큐”… 국민연금 주식 평가액 70조 급증
슈퍼맨 만화 1938년 초판본 역대 최고가 219억원 판매
올림픽 한 달도 안 남았는데… 아이스하키 빙판 구멍, 스키장은 완공도 못해
국민일보 신문구독