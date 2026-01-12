주병기 “쿠팡 영업정지 검토 중…김범석 일가 경영 참여 살필 것”

서울의 한 쿠팡 차고지에 주차된 배송 트럭. 연합뉴스

주병기 공정거래위원회 위원장이 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡의 영업정지를 검토하고 있다고 밝혔다.

또 “최저가 판매를 해서 발생하는 쿠팡의 손해를 (납품업체에) 전가하는 행위도 굉장히 중요한 불공정 행위로 보고 있다”며 “조만간 심의 결과가 발표된다”고 말했다. 특히

절차를 복잡하게 만들어 회원 탈퇴를 방해했다는 논란은 조사를 조만간 완료할 것이라고도 했다.