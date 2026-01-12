NC AI ‘바르코 보이스’ 공모전… AI로 개발 패러다임 바꾼다
국가대표 AI 기업 NC AI가 독자적인 음성 합성 기술인 ‘바르코 보이스(VARCO Voice)’를 활용한 제2회 게임 제작 공모전 수상작을 12일 발표했다. 이번 공모전은 차세대 게임 개발 패러다임을 제시하고 창의적인 콘텐츠 제작을 독려하기 위해 마련됐다. 총 80여 개 팀, 260여 명의 지원자가 참여해 경합을 벌였다.
바르코 보이스는 텍스트나 음성 데이터를 기반으로 캐릭터의 성격과 상황에 맞는 음성을 생성해 주는 AI 서비스다. 단순 출력을 넘어 말투와 감정 표현을 반영해 몰입도를 높이는 것이 특징이다. 대상의 영예는 팀 ‘개발바닥’의 ‘ISR Operator’가 차지했다. 음성 명령으로 감시 자산과 아군을 지휘하는 정보감시자산 운용 시뮬레이션 게임이다. 바르코 보이스를 혁신적인 플레이 경험으로 구현했다는 평가를 받았다.
최우수상은 AI 음성을 핵심 기믹으로 활용한 팀 ‘비스카’가 수상했다. 우수상에는 팀 ‘고오급진팀’의 ‘MEOWMENT’와 팀 ‘행운의 토끼발’의 ‘Last Requiem’이 각각 선정됐다. 수상팀에게는 총 500만 원의 상금이 수여된다. 학생 참가자에게는 향후 NC AI 인턴십 지원 시 가산점이 부여되는 등 채용 연계 혜택도 제공된다.
이번 공모전이 중소 개발사와 예비 창작자들이 고비용의 성우 녹음 없이 고품질 캐릭터 보이스를 구현할 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 깊다고 주최측은 전했다.
NC AI는 향후 바르코 보이스를 애니메이션, 오디오북 등 다양한 산업으로 확장하고, 번역 AI인 ‘바르코 트랜스레이션’과 연계해 글로벌 시장 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
임수진 NC AI CBO는 “바르코 기술로 제작 효율성을 극대화한 사례를 확인했다”며 “기술적 제약을 넘어 상상력을 구현하는 제작 환경을 선도하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사