‘국장 불장’에 돈 몰린다…투자 대기 자금 첫 90조원 돌파
주식거래 활동계좌 1억개 육박
증시 호황 전망에 자금 유입 계속
연일 고공행진 하는 코스피에 투자 대기 자금이 사상 최초로 90조원을 돌파했다. 증권 시장으로의 자금 이동이 본격화하는 모양새다.
12일 금융투자협회(금투협)에 따르면 지난 8일 투자자예탁금은 92조8537억원을 기록했다. 투자자예탁금은 투자자가 주식 등을 매수하기 위해 증권사에 맡긴 돈으로 일종의 증시 대기자금이다.
투자자들의 ‘빚투’를 나타내는 신용거래융자 잔고(신용잔고)도 급증했다. 신용잔고는 이달 8일 기준 28조1903억원으로 역대 최고치를 기록했다. 특히 최근 상승세가 두드러진 삼성전자의 신용잔고는 1조9769억원으로 한 달 새 5199억원 늘었다.
주식거래 활동계좌(활동계좌) 또한 1억개에 육박하며 역대 최고치를 기록했다. 현재 활동계좌 수는 9859만9009개다. 국민 1명당 2개의 주식 계좌를 가진 셈이다. 활동계좌는 예탁 자산이 10만원 이상이면서 최근 6개월간 1회 이상 거래가 이뤄진 계좌를 뜻한다.
활동계좌는 코로나19 확산 당시 ‘동학개미 운동’ 흐름으로 증가세가 빨라졌다. 금투협이 처음 집계를 시작한 2007년 6월 848만8963개였던 활동계좌는 2021년 4월 5000만개를 돌파했다. 이후 증가세를 이어가 2022년 6월 7000만개, 2024년 2월 8000만개를 돌파한 데 이어 지난해 5월 9000만개에 이르렀다.
증시 호황이 이어질 것이라는 전망이 나온 만큼 자금 유입은 더욱 활발해질 것으로 보인다. 하나증권은 지난 8일 올해 코스피 상단을 5600포인트로 높여 잡았다. 키움증권은 지난 6일 올해 코스피 전망 밴드를 기존 3500~4200포인트에서 3900~5200포인트로 상향했다.
한편 코스피는 이날 7거래일 연속 상승세를 이어갔다. 이날 오전 9시24분 코스피는 전장보다 34.76포인트 상승한 4621.08에 거래됐다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
