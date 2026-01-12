경기도, 서울시 시내버스 총파업 대비 ‘비상수송대책’ 마련
128개 노선 1788대 노선 버스 집중배차
경기도는 오는 13일 서울시 시내버스 총파업이 예고된 가운데 도민 이동 불편을 최소화하기 위해 집중배차와 대체수단 연계를 골자로 한 비상수송대책을 시행한다.
경기도는 서울시 파업 노선과 유사한 도내 128개 노선, 1788대의 기존 노선버스에 대해 출·퇴근 시간대 집중배차를 실시한다.
도는 파업에 따른 혼잡을 줄이기 위해 시군과 협력해 지하철과 연계되는 마을버스와 택시 등 대체 교통수단도 적극 활용할 계획이다.
아울러 경기버스 앱과 버스 정류소 안내 등을 통해 서울시 파업 상황과 대체 교통수단 정보를 신속히 안내해 도민 불편을 최소화할 방침이다.
파업 상황이 확대될 경우에는 출퇴근 시간대 혼잡이 우려되는 지하철 역사 등에 안전요원을 배치하고, 도내 철도 이용객 추이를 실시간으로 공유하는 등 시군과 철도운영사 간 협조체계를 유지해 안전사고 예방에도 나선다.
파업이 장기화될 경우에는 해당 노선에 전세버스를 임차하거나 관용버스를 투입하는 등 보다 적극적인 대체 수송 수단을 단계적으로 시행할 계획이다.
윤태완 도 교통국장은 “서울시 시내버스 파업 현실화에 따른 도민 이동 불편을 최소화하기 위해 선제적으로 대응하고 있다”며 “현장 상황 변화에 신속히 대응할 수 있도록 도와 시군 간 협력체계를 강화하겠다”고 말했다.
한편, 서울시 시내버스 노동조합은 2025년도 임금협상과 통상임금 관련 쟁점 결렬 등을 이유로 13일 첫 차부터 총파업을 예고했다. 파업 대상은 서울 시내 390여개 노선, 7300여대로, 이 가운데 고양시 등 경기도 12개 지역을 경유하는 111개 노선 2505대가 영향을 받을 것으로 전망된다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
