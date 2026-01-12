트럼프 “금리 내리라” 압박하더니…美 검찰, 파월 연준 의장 수사 착수
미국 연방 검찰이 제롬 파월 연장준비제도(Fed·연준) 의장에 대해 연준 본부 리모델링과 관련한 수사에 착수했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 금리 인하를 하지 않는다며 파월 의장에 대해 불만을 공개적으로 나타내왔다. 연준 의장에 대한 수사로 연준의 정치적 독립에 대한 논란이 확산할 전망이다.
뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) “워싱턴DC 연방 검찰청은 연준의 워싱턴 본부 개·보수 공사와 관련해 파월 의장이 의회에 거짓말을 했는지를 조사하기 위한 수사를 개시했다”며 “이번 수사는 트럼프 대통령이 금리 인하 요구를 거부한 파월 의장을 지속적으로 공격해온 가운데 제기된 새로운 법적 공세의 시작”이라고 보도했다.
트럼프는 지난 5월 워싱턴DC 연방검사장으로 최측근인 제닌 피로를 임명한 바 있다. 피로 검사장은 지난 11월 수사를 승인했고 이후 파월 의장의 공개 발언과 지출 기록 등에 대한 조사가 진행됐다. NYT는 “피로 검사장 아래 검사들은 파월 의장의 참모진에게 본부 개보수 사업과 관련된 문서를 여러 차례 요청한 것으로 알려졌다”면서도 수사진이 기소를 위한 연방 대배심을 소집하거나 소환장을 발부했는지는 불분명하다고 보도했다.
트럼프는 그동안 파월 의장이 금리 인하에 나서지 않는다며 해임하겠다고 위협해왔다. 연준은 대통령의 개입 없이 독립적으로 금리를 설정할 수 있지만 트럼프는 파월이 금리 인하를 하지 않는다고 비난해왔다. 또 25억 달러 규모의 연준 본부 리모델링에 과도한 예산이 쓰였다며 소송 가능성을 거론하기도 했다.
트럼프가 연준을 공격한 것은 파월뿐만이 아니다. 트럼프는 연준 이사인 리사 쿡에 대해서도 주택담보대출 사기 혐의로 해임을 시도한 바 있다. 쿡 이사에 대한 사건은 오는 21일 대법원에서 심리할 예정이다.
파월 의장의 임기는 오는 5월 종료된다. 트럼프는 이미 차기 연준 의장 후보를 결정하고 조만간 발표할 것으로 예상된다. 현재로서는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장이 유력한 차기 의장으로 거론된다.
