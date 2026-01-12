경남 거제 폐차장에 불 나 진화 중…‘접근 자제’ 안내문자
경남 거제시 한 폐차장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화 중인 가운데 거제시는 주민들에게 ‘접근 자제’ 안내문자를 발송했다.
12일 경남소방본부에 따르면 이날 7시 52분쯤 거제시 장평동 한 폐차장에서 불이 났다는 주민의 신고가 접수됐다.
소방당국은 인력 51명과 장비 17대 등을 투입해 현재 진화작업 중이며 화재로 인한 인명 피해는 현재까지 없는 것으로 확인됐다.
거제시는 이날 오전 8시 17분쯤 “장평동 폐차장 화재 확산이 우려되니 접근을 자제하시기를 바란다”는 내용의 안내문자를 보냈다.
경찰과 소방당국은 화재가 진압되는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다
거제=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
