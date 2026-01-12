시사 전체기사

경남 거제 폐차장에 불 나 진화 중…‘접근 자제’ 안내문자

입력:2026-01-12 09:54
공유하기
글자 크기 조정
12일 오전 경남 거제시 장평동 한 폐차장에 불이 나 소방당국이 진화 중이다. 경남소방본부 제공

경남 거제시 한 폐차장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화 중인 가운데 거제시는 주민들에게 ‘접근 자제’ 안내문자를 발송했다.

12일 경남소방본부에 따르면 이날 7시 52분쯤 거제시 장평동 한 폐차장에서 불이 났다는 주민의 신고가 접수됐다.

소방당국은 인력 51명과 장비 17대 등을 투입해 현재 진화작업 중이며 화재로 인한 인명 피해는 현재까지 없는 것으로 확인됐다.

거제시는 이날 오전 8시 17분쯤 “장평동 폐차장 화재 확산이 우려되니 접근을 자제하시기를 바란다”는 내용의 안내문자를 보냈다.

경찰과 소방당국은 화재가 진압되는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다

거제=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
아들도 딸도 늙어버렸다… 군청 통합돌봄이 아들·딸 노릇
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
이재용 장남 이지호 소위, 해군 5전단 통역장교 배치
요즘 난리난 ‘두쫀쿠’ 열풍… 간식이 아니라 콘텐츠다!
“반도체 땡큐”… 국민연금 주식 평가액 70조 급증
슈퍼맨 만화 1938년 초판본 역대 최고가 219억원 판매
올림픽 한 달도 안 남았는데… 아이스하키 빙판 구멍, 스키장은 완공도 못해
국민일보 신문구독