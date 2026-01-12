스키 마니아를 위한 막판 스퍼트… 하이원, 스프링 시즌패스 출시
강원랜드가 운영하는 하이원리조트가 12일부터 스키장 폐장일까지 사용할 수 있는 ‘하이원 스프링 시즌패스’를 판매한다. 이번 ‘스프링 시즌패스’는 늦겨울부터 초봄까지 이어지는 하이원 스키장을 합리적인 가격으로 즐기고 싶은 스키어와 보더들을 위해 기획됐다.
스프링 시즌패스 판매 가격은 22만원이다. 소셜커머스 및 온라인 사이트에서 구입할 수 있다. 오는30일부터는 하이원리조트 밸리 스키하우스 내 시즌패스 데스크에서 현장 구입도 가능하다.
하이원리조트는 이번 ‘하이원 스프링 시즌패스’를 구입한 고객에게 리프트 35%, 장비렌털 50%, 워터월드 40%, 직영 식음료 영업장 10% 할인을 적용하며, 콘도 객실 할인도 제공한다.
하이원 스프링 패스 이용기간은 12일부터 25/26시즌 스키장 폐장일까지다. 폐장일은 기상 상황에 따라 변동될 수 있으며, 자세한 일정은 하이원리조트 홈페이지에 공지할 예정이다.
이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “겨울의 끝자락을 붙잡고 싶은 고객들이 비용 부담 없이 하이원의 명품 설질을 만끽할 수 있도록 구성했다”며 “은빛 설원 질주부터 따뜻한 워터월드 휴식까지 하이원에서만 가능한 시즌 피날레 혜택을 놓치지 마시길 바란다”고 전했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
