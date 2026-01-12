시사 전체기사

스키 마니아를 위한 막판 스퍼트… 하이원, 스프링 시즌패스 출시

입력:2026-01-12 09:47
공유하기
글자 크기 조정

강원랜드가 운영하는 하이원리조트가 12일부터 스키장 폐장일까지 사용할 수 있는 ‘하이원 스프링 시즌패스’를 판매한다. 이번 ‘스프링 시즌패스’는 늦겨울부터 초봄까지 이어지는 하이원 스키장을 합리적인 가격으로 즐기고 싶은 스키어와 보더들을 위해 기획됐다.

스프링 시즌패스 판매 가격은 22만원이다. 소셜커머스 및 온라인 사이트에서 구입할 수 있다. 오는30일부터는 하이원리조트 밸리 스키하우스 내 시즌패스 데스크에서 현장 구입도 가능하다.

하이원리조트는 이번 ‘하이원 스프링 시즌패스’를 구입한 고객에게 리프트 35%, 장비렌털 50%, 워터월드 40%, 직영 식음료 영업장 10% 할인을 적용하며, 콘도 객실 할인도 제공한다.

하이원 스프링 패스 이용기간은 12일부터 25/26시즌 스키장 폐장일까지다. 폐장일은 기상 상황에 따라 변동될 수 있으며, 자세한 일정은 하이원리조트 홈페이지에 공지할 예정이다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “겨울의 끝자락을 붙잡고 싶은 고객들이 비용 부담 없이 하이원의 명품 설질을 만끽할 수 있도록 구성했다”며 “은빛 설원 질주부터 따뜻한 워터월드 휴식까지 하이원에서만 가능한 시즌 피날레 혜택을 놓치지 마시길 바란다”고 전했다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
“고3 2학기 정상화 필요”… 수시·정시 통합 시사
“희망 초봉 4300만원”…채용 한파에 취준생 눈높이 낮춰
“수술비 좀”…썸남에게 4천만원 사기 친 30대의 최후
시상식에 레고 꽃다발…화훼업계 “생계 위협” 반발
머스크 “X 알고리즘 7일 이내에 전면 공개하겠다”
요즘 난리난 ‘두쫀쿠’ 열풍… 간식이 아니라 콘텐츠다!
슈퍼맨 만화 1938년 초판본 역대 최고가 219억원 판매
국민일보 신문구독