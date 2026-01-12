시사 전체기사

[속보] 국민의힘, 5년 5개월 만에 당명 바꾼다

입력:2026-01-12 09:40
수정:2026-01-12 10:01
공유하기
글자 크기 조정
장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 당명을 바꾸기로 했다. 2020년 미래통합당에서 현재 당명으로 개명을 한 지 약 5년 5개월 만이다. 새로운 당명은 당원 의견 수렴과 국민 공모, 당헌 개정 등을 거쳐 다음 달 확정된다.

정희용 국민의힘 사무총장은 12일 국회 최고위원회의에서 이렇게 결정했다고 밝혔다. 지난 9~11일 당비를 납부하는 책임당원을 대상으로 당명 개정 여부를 묻는 자동응답전화(ARS) 조사를 진행한 결과 당명 교체 의견이 우세한 데 따른 조치라는 설명이다.

장동혁 국민의힘 대표는 지난 7일 당 쇄신안 발표 기자회견에서 “전 당원 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 밝혔었다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
8시간 ‘침대 변론’ 늘어진 재판… 尹 측도 13일 최소 6시간 예고
“역대 최대”…1인당 평균 가계대출 ‘9700만원’ 넘었다
“반도체 땡큐”… 국민연금 주식 평가액 70조 급증
‘강선우 1억 의혹’ 김경, 경찰 조사 후 귀가…재소환 방침
“희망 초봉 4300만원”…채용 한파에 취준생 눈높이 낮춰
지정학적 리스크 증가에…‘삼전닉스’ 제치고 돌아온 방산주 질주
‘경제난’ 이란, 47년 신정체제 최대 위기… 미, 군사개입 준비
“살인” VS “정당방위”…이민단속 총격 사건에 쪼개진 미국
국민일보 신문구독