[속보] 국민의힘, 5년 5개월 만에 당명 바꾼다
국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 당명을 바꾸기로 했다. 2020년 미래통합당에서 현재 당명으로 개명을 한 지 약 5년 5개월 만이다. 새로운 당명은 당원 의견 수렴과 국민 공모, 당헌 개정 등을 거쳐 다음 달 확정된다.
정희용 국민의힘 사무총장은 12일 국회 최고위원회의에서 이렇게 결정했다고 밝혔다. 지난 9~11일 당비를 납부하는 책임당원을 대상으로 당명 개정 여부를 묻는 자동응답전화(ARS) 조사를 진행한 결과 당명 교체 의견이 우세한 데 따른 조치라는 설명이다.
장동혁 국민의힘 대표는 지난 7일 당 쇄신안 발표 기자회견에서 “전 당원 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 밝혔었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
