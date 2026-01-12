‘흑백요리사’ 안성재 한끼 120만원?…‘모수’ 식사권 사기 기승
넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 심사위원으로 출연하고 있는 안성재 셰프가 자신이 운영하는 식당 ‘모수서울’을 사칭한 가짜 식사권이 기승을 부리자 주의를 당부했다.
안 셰프는 “모수에서는 이러한 티켓을 발행하지 않는다”며 “더 이상 피해를 보시는 분들이 없기를 바란다”며 글과 함께 문제의 가짜 식사권 사진을 10일 공개했다.
가짜 식사권에는 영문으로 모수서울이라는 식당명과 2026년 1월 24일 오후 7시라는 사용 가능 일시, 안 셰프의 이름과 서명이 적혀 있다.
실제로 최근 중고 거래 플랫폼에는 모수서울 가짜 식사권이 여러 건 올라왔다. 이 중에는 가격이 120만원에 달하는 식사권도 있었다.
이전에도 모수서울은 사칭 범죄 피해를 봤었다. 지난해 3월에는 통신사 직원으로 속인 사기범이 “인근에 화재가 발생했다”며 착신 전환을 유도한 뒤, 모수서울로 전화를 걸어 예약하려는 고객에게 계좌이체로 예약금을 받는 수법으로 금전을 가로챘다.
모수서울은 국내에서 유일하게 미쉐린 가이드 3스타를 받은 파인다이닝 식당이다. 1년간의 재정비를 거쳐 지난해 3월 재개장했다.
흑백요리사2는 지난 8일 기준 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 3위를 기록했다. 한국에서는 3주 연속 1위에 올랐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사