전남도, 청년부부 결혼축하금 200만원 지원…1만8천쌍 혜택
전남에 6개월 이상 주소 둔 49세 이하 부부 혜택
전남도가 청년부부의 결혼 초기 경제적 부담을 덜고, 전남 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 ‘청년부부 결혼축하금’ 200만원을 지원한다. 이 사업은 2021년 전남도가 전국 광역시·도 가운데 최초로 도입한 정책이다.
지원 대상은 혼인신고일 기준 49세 이하 부부로, 신청일 직전까지 전남에 6개월 이상 주소를 둔 경우에 해당한다. 혼인신고 후 6개월이 지난 날부터 1년 6개월 이내에 신청할 수 있으며, 신청한 달의 다음 달 15일에 결혼축하금을 받을 수 있다. 신청은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터 방문 또는 전남 아이톡 온라인 접수를 통해 가능하다.
올해부터는 청년부부 중 1명이 외국인인 경우, 신청 기간 기준이 기존 ‘혼인신고일’ 현재 1년 6개월 이내에서 ‘결혼비자 발급일’ 현재 1년 6개월 이내로 변경됐다.
이는 결혼비자 발급까지의 기간과 실질적 혼인생활 개시 기간의 차이를 줄여, 결혼 초기 외국인 배우자의 안정적 정착을 지원하기 위한 조치다. 전남도는 이를 통해 다문화 가구의 지역사회 유입을 촉진하는 정책적 마중물 역할을 기대하고 있다.
전남도는 결혼축하금 외에도 출생기본소득, 청년문화복지카드, 청년 취업자 주거비 지원, 청년 희망디딤돌 통장운영 등 청년층 인구유입과 정착을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 12일 “청년부부 결혼축하금 지원사업은 전남이 최초로 시행해 약 1만 8천여 부부가 혜택을 받았다”며 “청년이 전남에 정착하고 안정적으로 살도록 지원하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
