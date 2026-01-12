[속보] 코스피, 상승 출발해 최고치 또 갈아치워
코스피가 12일 상승 출발하면서 역대 최고치를 또 갈아치웠다.
지난 주말 미국 주요 주가지수가 사상 최고치를 경신한 데 따른 것으로 보인다.
이날 오전 9시24분 코스피는 전장보다 34.76포인트(0.76%) 오른 4621.08에 거래되고 있다
이날 오전 9시3분 현재 코스피는 전장보다 57.42 포인트(1.25%) 오른 4643.74에 거래되고 있다. 지난 8일 기록한 장중 최고가 4622.32를 넘어선 것이다.
지수는 전장 대비 53.57 포인트(1.17%) 오른 4639.89로 출발해 한때 4652.54까지 올랐다.
개인과 기관이 각각 3410억원, 44억원을 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다.
반면 외국인은 3540억원을 순매도하며 차익을 실현하고 있다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 1944억원 매도 우위를 보이고 있다.
미국발 훈풍이 국내 증시에 힘을 불어넣고 있는 것으로 분석된다.
지난 9일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 237.96 포인트(0.48%) 오른 4만9504.07에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 44.82 포인트(0.65%) 오른 6966.28에, 나스닥 종합지수는 전장보다 191.33 포인트(0.81%) 오른 2만3671.35에 각각 마감했다. 다우지수와 S&P 500 지수는 사상 최고치 기록을 또 갈아치웠다.
한지영 키움증권 연구원은 “연초 코스피 올해 영업이익 컨센서스(시장 평균 전망치)는 427조원에서 473조원으로 10.8% 상향되고 있는 상황”이라며 “같은 기간 코스피 상승률 8.7%를 웃돈다는 점에서 이익 모멘텀(동력)이 연초 랠리에 정당성을 부여하고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.
같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 6.60 포인트(0.70%) 상승한 954.52을 보이고 있다.
지수는 전장 대비 0.56 포인트(0.06%) 오른 948.48로 출발했지만, 곧바로 하락 전환했다가 다시 상승세로 돌아섰다.
외국인은 221억원을 순매수하고 있고 개인과 기관은 각각 117억원, 47억원을 순매도 중이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사