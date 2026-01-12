민주 새 원대 한병도 “중수청·공소청 법안, 당정 이견”
한병도 더불어민주당 신임 원내대표는 정부가 이르면 12일 발표할 예정인 중대범죄수사청(중수청)과 공소청 설치법안을 두고 당정 간 이견이 있다고 밝혔다.
한 원내대표는 이날 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 유튜브 방송에 나와 ‘중수청을 두고 작은 검찰청이 아니냐는 우려가 있다’는 질문을 받고 이렇게 답했다.
한 원내대표는 이어 “정부, 의원들 간 이견이 있어서 법무부, 법사위원, 원내 또는 당 정책위에서 모여 빨리 논의할 예정”이라고 덧붙였다.
한 원내대표는 “정부는 중수청·공수청을 설치하는 과정에서 오는 4월 형사소송법을 개정해 추진하자는 입장으로, 보완수사권 관련 논의는 그때 가서 하자고 한다”면서 “반면 의원들의 입장은 ‘처음부터 보완수사권을 폐지하는 쪽으로 가야 한다. 일말의 여지를 줘서는 안 된다’는 것”이라고 설명했다.
한 원내대표는 ‘중수청을 검사(법률가)와 수사관(비법률가)으로 나누면 거기서도 검사가 (수사를) 지휘하게 돼 검찰청의 작은 외청이 되는 것 아니냐’는 취지의 질문에 “기존 검찰 인력이 ‘수사사법관’에 들어간다면 이들이 수사를 할 수 있기 때문에 이에 대한 우려도 있다”고 답했다.
한 원내대표는 공천헌금 수수 등 각종 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표에 대한 당 윤리심판원 결론 여부와 관련해 “윤리감찰단에서 상당한 조사가 이뤄진 것으로 안다. 오늘 본인이 윤리심판원에 참석할 가능성이 있다는 이야기도 들었다”고 말했다.
이어 “어떤 식으로든 오늘은 결론이 나지 않을까 생각이 든다”고 부연했다.
한 원내대표는 2차 종합특검에 대해선 “15일 본회의에서 처리하도록 하겠다. 최종 법안은 확정이 안 됐지만 안건조정위에서 수사 기간·인력을 대폭 확대할 것”이라고 말했다.
그러면서 “김건희 특검만 하더라도 수사해야 할 건이 100건 더 나온 것 같다”며 “3개 특검을 합치면 양이 어마어마해서 이번에는 (2차 특검의) 기간도 170일 정도로 하고, 수사 인력도 최대 156명까지 할 수 있는 큰 규모의 특검을 통과시켜 내란을 종식할 수 있게 하겠다”고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
