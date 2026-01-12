경상북도 농특산물쇼핑몰 ‘사이소’…회원 수 30만명 육박
지난해 매출 540억원…개점 원년 대비 매출액 281배, 회원 수 120배 늘어나
경북도는 도가 운영하는 농특산물쇼핑몰 ‘사이소’가 지난해 총매출액 542억원을 기록하며 2024년 매출(500억원) 대비 8.3% 증가하는 등 큰 폭의 성장세를 이어가고 있는 것으로 나타났다고 12일 밝혔다.
여기에다 온라인 쇼핑몰 성장의 핵심 지표인 회원 수는 무려 23.7% 증가한 29만 7476명으로 지난 1년간 소규모 도시 인구에 맞먹는 5만 6978명이 신규 가입하는 폭발적인 성장세를 보였다.
또 연간 총매출 1억원 이상을 기록한 이른바 억대 판매 농가는 94곳에 이른다.
품목군별로는 가공식품 26개소, 과일·채소류 23개소, 곡류 13개소, 축산물 12개소, 임산물 11개소, 수산물 6개소, 친환경농산물 3개소로 전 분야에 걸쳐 고액 매출 농가를 배출했다.
단일 업체 최고 매출은 25억 6000만원을 기록한 참기름·들기름 제조업체이며 단일 제품 최다 주문은 2만 5010건을 판매한 닭갈비 세트로 사이소가 단순한 홍보 기능을 넘어 주요 수입원으로 자리 잡았음을 보여주고 있다.
경북도는 관계자는 “사이소가 고매출 농특산물 쇼핑몰로 자리 잡아 가고 있는 가운데 신규 회원 가입률이 급증하고 있어 올해 사이소의 전망이 더욱 밝아지고 있다”며 사이소 성장에 대한 자신감을 표시했다.
지난 2007년 경북도가 도내 우수 농특산물의 온라인 직거래를 위해 개설한 경상북도 고향장터 ‘사이소’는 19년간 꾸준한 성장을 이어오며 개점 원년 대비 매출은 281배, 회원 수는 120배, 입점 농가는 3배 늘어나며 전국의 지자체가 운영하는 온라인 쇼핑몰 중 가장 모범적인 사례로 인정받고 있다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “오랜 기간 쌓아온 신뢰와 입소문이 오늘의 사이소를 만들었다”며 “앞으로도 사이소를 신선하고 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 판매하는 믿을 수 있는 온라인 직거래의 기준으로 만들어가겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
