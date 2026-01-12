이 대통령 국정 지지율 56.8%…민주 47.8%·국힘33.5%
리얼미터 여론 조사 결과
이재명 대통령 국정수행 지지도가 56.8%로 지난주보다 2.7% 포인트 상승했다는 여론조사 결과가 12일 발표됐다.
한·중 정상회담 성과와 연일 사상 최고치를 기록하고 있는 주가가 긍정적인 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 5~9일 전국 18세 이상 유권자 2530명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 56.8%로 조사됐다.
부정 평가는 37.8%로 전주와 비교해 3.6% 포인트 떨어졌다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 5.3%였다.
리얼미터는 “한·중 정상회담 성공적 개최와 코스피 사상 최고치 4600 돌파 등 경제·외교 분야의 가시적인 성과가 지지율 상승의 주요 동력으로 작용했다”고 분석했다.
지난 8~9일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에선 더불어민주당이 47.8%, 국민의힘이 33.5%를 각각 기록했다.
민주당은 전주보다 2.1% 포인트 상승한 반면 국민의힘은 2.0% 포인트 하락했다. 개혁신당은 4.3%, 조국혁신당 2.6%, 진보당 1.6%, 무당층 8.5%로 나타났다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.
대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.2%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.1%였다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
