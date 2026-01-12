트럼프, 13일에 국방·국무장관 등과 이란 대책 회의…스타링크 지원 방안도 고려
트럼프 측근 그레이엄 “트럼프, 침공 아닌 행동으로 게임체인저 되길”
도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 13일(현지시간) 반(反)정부 유혈 시위가 격화 중인 이란에 대한 군사 및 비군사적 개입 방안에 대해 브리핑받을 예정이다. 브리핑에는 피트 헤그세스 국방, 마코 루비오 국무장관뿐 아니라 베네수엘라에 대한 군사 작전을 지휘한 댄 케인 합참의장도 참석할 것으로 예상된다.
월스트리트저널(WSJ)과 폴리티코는 11일 이런 계획을 전하며 트럼프 대통령이 이란 내 표적 공격부터 사이버 공격 등 다양한 옵션을 브리핑받을 것이라고 전했다. WSJ은 “온라인 반정부 세력 지원 강화나 이란 군사·민간 시설을 겨냥한 비밀 사이버 무기 투입, 정권에 대한 추가 제재 부과, 군사 공격 등이 포함될 수 있다”면서도 “논의가 초기 단계인 만큼 이번 회의에서 트럼프 대통령이 최종 결정을 내리지는 않을 것으로 예상된다”고 전했다.
특히 일부에서는 트럼프와 가까운 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 운영 중인 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’를 이란에 보내 시위대를 지원하는 방안도 논의되고 있다. 최근 이란 정부는 시위대를 고립시키기 위해 인터넷을 차단한 바 있다. 또 트럼프 행정부가 이란의 상징인 이슬람혁명수비대 석유 인프라 등을 공격할 수 있다는 관측도 나온다.
트럼프의 측근인 린지 그레이엄 상원의원은 이날 폭스뉴스에 나와 트럼프가 “침공이 아닌 행동”을 통해 이란 시위대를 지원하고 이란 정권을 억제하는 “게임 체인저”가 되길 희망한다고 말했다. 반면 공화당 소속 랜드 폴 상원의원은 ABC방송에 나와 “우리는 전 세계에 자유와 해방을 기원한다. 하지만 미국 정부가 전 세계 모든 자유 운동에 개입하는 것이 임무라고 생각하지는 않는다”며 “(이란) 폭격이 오히려 역효과를 낼 수 있다”고 우려했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
