미국 온 통상본부장 “쿠팡 사태는 통상, 외교 이슈와 구분”
여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 11일(현지시간) 미국을 방문해 쿠팡의 대규모 정보 유출 사태에 대해 “그 이슈는 통상이나 외교 이슈와 구분해서 대응하는 게 필요하다”고 말했다. 여 본부장은 방미 기간 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표와 연방 의원들을 만나 미국 행정부와 의회에서 제기되는 한국의 온라인 플랫폼 정책에 대한 우려에 관해서도 설명할 예정이다.
여 본부장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 취재진과 만난 자리에서 이렇게 말하며 “그 부분에 대해 아직 미국 정부로부터 어떤 이슈를 (공식적으로) 들은 바는 없다”고 설명했다.
여 본부장은 이어 “(한국 정부가) 미국의 특정 기업(쿠팡)을 타깃하거나 차별적으로 대하는 게 아니다”며 “본질적으로 쿠팡에서의 대규모 정보 유출과 그 이후 대처가 미흡한 부분이 문제의 핵심”이라고 했다. 그러면서 “그 과정에서 비차별적으로 공정하게 하고 있기 때문에 그런 부분은 통상이나 외교 이슈와 철저히 분리 대응하는 게 필요하다”고 말했다.
여 본부장은 또 한국의 온라인 플랫폼 규제 움직임을 두고 미국에서 우려가 제기되는 데 대해선 “우리 정책과 입법 의도를 명확하고 정확히 설명하는 게 필요한 것 같다”며 “미국 측이 오해하는 부분이 있는 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “그 부분에 대해 미 정부, 특히 상·하원 의원들이 많이 목소리를 내고 있기 때문에 (방미 기간) 상·하원 의원들, 그리고 디지털 관련 각종 산업 협회 등을 광범위하게 아웃리치(접촉)하면서 한국 정부의 정확한 입법 취지를 설명하고 이해를 구하겠다”고 말했다.
여 본부장은 상호관세와 관련해 미 대법원의 판결이 곧 나올 것이라는 예상에 대해선 “어떤 판결이 나오느냐가 중요한데, 굉장히 변수가 많은 것 같다”며 “이번 방미 목적도 미국 정부, 로펌, 통상 전문가들의 다양한 의견을 청취하고, 다양한 시나리오에 철저히 대응하자는 취지”라고 설명했다. 여 본부장은 15일 귀국한다.
