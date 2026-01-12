미국 온 통상본부장 “쿠팡 사태는 통상, 외교 이슈와 구분”

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 11일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 공항에 입국하며 기자들 질문을 받고 있다. 임성수 특파원

(한국 정부가) 미국의 특정 기업(쿠팡)을 타깃하거나 차별적으로 대하는 게 아니다”며 “

쿠팡에서의 대규모 정보 유출과 그 이후 대처가 미흡한 부분이 문제의 핵심”이라고 했다. 그러면서 “그 과정에서 비차별적으로 공정하게 하고 있기 때문에 그런 부분은 통상이나 외교 이슈와 철저히 분리 대응하는 게 필요하다”고 말했다.

그 부분에 대해 미 정부, 특히 상·하원 의원들이 많이 목소리를 내고 있기 때문에 (방미 기간) 상·하원 의원들, 그리고 디지털 관련 각종 산업 협회 등을 광범위하게 아웃리치(접촉)하면서 한국 정부의 정확한 입법 취지를 설명하고 이해를 구하겠다”고 말했다.

이번 방미 목적도 미국 정부, 로펌, 통상 전문가들의 다양한 의견을 청취하고, 다양한 시나리오에 철저히 대응하자는 취지”라고