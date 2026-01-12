시사 전체기사

미국 온 통상본부장 “쿠팡 사태는 통상, 외교 이슈와 구분”

입력:2026-01-12 07:36
여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 11일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 공항에 입국하며 기자들 질문을 받고 있다. 임성수 특파원

여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 11일(현지시간) 미국을 방문해 쿠팡의 대규모 정보 유출 사태에 대해 “그 이슈는 통상이나 외교 이슈와 구분해서 대응하는 게 필요하다”고 말했다. 여 본부장은 방미 기간 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표와 연방 의원들을 만나 미국 행정부와 의회에서 제기되는 한국의 온라인 플랫폼 정책에 대한 우려에 관해서도 설명할 예정이다.

여 본부장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 취재진과 만난 자리에서 이렇게 말하며 “그 부분에 대해 아직 미국 정부로부터 어떤 이슈를 (공식적으로) 들은 바는 없다”고 설명했다.

여 본부장은 이어 “(한국 정부가) 미국의 특정 기업(쿠팡)을 타깃하거나 차별적으로 대하는 게 아니다”며 “본질적으로 쿠팡에서의 대규모 정보 유출과 그 이후 대처가 미흡한 부분이 문제의 핵심”이라고 했다. 그러면서 “그 과정에서 비차별적으로 공정하게 하고 있기 때문에 그런 부분은 통상이나 외교 이슈와 철저히 분리 대응하는 게 필요하다”고 말했다.

여 본부장은 또 한국의 온라인 플랫폼 규제 움직임을 두고 미국에서 우려가 제기되는 데 대해선 “우리 정책과 입법 의도를 명확하고 정확히 설명하는 게 필요한 것 같다”며 “미국 측이 오해하는 부분이 있는 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “그 부분에 대해 미 정부, 특히 상·하원 의원들이 많이 목소리를 내고 있기 때문에 (방미 기간) 상·하원 의원들, 그리고 디지털 관련 각종 산업 협회 등을 광범위하게 아웃리치(접촉)하면서 한국 정부의 정확한 입법 취지를 설명하고 이해를 구하겠다”고 말했다.

여 본부장은 상호관세와 관련해 미 대법원의 판결이 곧 나올 것이라는 예상에 대해선 “어떤 판결이 나오느냐가 중요한데, 굉장히 변수가 많은 것 같다”며 “이번 방미 목적도 미국 정부, 로펌, 통상 전문가들의 다양한 의견을 청취하고, 다양한 시나리오에 철저히 대응하자는 취지”라고 설명했다. 여 본부장은 15일 귀국한다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

