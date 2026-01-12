시사 전체기사

‘강선우 1억 의혹’ 김경, 경찰 조사 후 귀가…재소환 방침

입력:2026-01-12 06:28
2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 12일 새벽 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 조사를 받고 나오고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 첫 경찰 조사를 마치고 12일 새벽 귀가했다.

김 시의원은 전날 밤 11시10분 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석, 이날 새벽 2시45분쯤 조사실에서 나왔다. 3시간30분가량 조사를 받은 것이다.

김 시의원은 ‘조사에서 어떤 점을 소명했느냐’ ‘미국 체류 중 강 의원과 접촉한 바 있느냐’ 등 질문에 답을 하지 않은 채 차량에 탑승했다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원실 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의(뇌물 등)를 받고 있다. 김 시의원은 이후 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.

경찰은 김 시의원에게 당시 금품을 전달한 이유를 비롯해 강 의원 주장대로 실제 금품을 돌려받은 게 맞는지 등을 집중적으로 물은 것으로 전해졌다.

다만 시간적인 한계로 준비된 문답을 다 마치지 못했다고 한다. 경찰은 최대한 빠르게 김 시의원을 재소환한다는 방침이다.

김 시의원은 전날 오후 7시쯤 야구모자를 눌러쓴 채 인천국제공항으로 입국했다. 경찰 수사가 본격화한 지난달 31일 자녀를 만나러 간다며 출국한 지 11일 만이다.

경찰은 최근 김 시의원 측 변호인으로부터 금품을 전달했다는 내용의 자술서를 제출받았다. 김 시의원은 당시 한 카페에서 강 의원 전 사무국장 남모씨를 만나 1억원을 전달했다는 취지로 자술한 것으로 알려졌다.

반면 강 의원은 2022년 4월 남씨로부터 돈을 받았다는 사실을 보고받은 뒤 즉시 돌려주도록 지시했고, 반환까지 확인했다는 입장이다.

그러나 남씨는 지난 6일 경찰 조사에서 김 시의원으로부터 1억원을 받아 보관했다는 의혹을 부인한 것으로 알려졌다.

강 의원과 김 시의원이 감형을 위해 ‘말 맞추기’를 했을 가능성도 있다. 김 시의원이 텔레그램을 반복적으로 삭제하는 등 증거인멸 정황이 포착되기도 했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

