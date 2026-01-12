‘강선우 1억 의혹’ 김경, 경찰 조사 후 귀가…재소환 방침
더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 첫 경찰 조사를 마치고 12일 새벽 귀가했다.
김 시의원은 전날 밤 11시10분 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석, 이날 새벽 2시45분쯤 조사실에서 나왔다. 3시간30분가량 조사를 받은 것이다.
김 시의원은 ‘조사에서 어떤 점을 소명했느냐’ ‘미국 체류 중 강 의원과 접촉한 바 있느냐’ 등 질문에 답을 하지 않은 채 차량에 탑승했다.
김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원실 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의(뇌물 등)를 받고 있다. 김 시의원은 이후 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.
경찰은 김 시의원에게 당시 금품을 전달한 이유를 비롯해 강 의원 주장대로 실제 금품을 돌려받은 게 맞는지 등을 집중적으로 물은 것으로 전해졌다.
다만 시간적인 한계로 준비된 문답을 다 마치지 못했다고 한다. 경찰은 최대한 빠르게 김 시의원을 재소환한다는 방침이다.
김 시의원은 전날 오후 7시쯤 야구모자를 눌러쓴 채 인천국제공항으로 입국했다. 경찰 수사가 본격화한 지난달 31일 자녀를 만나러 간다며 출국한 지 11일 만이다.
경찰은 최근 김 시의원 측 변호인으로부터 금품을 전달했다는 내용의 자술서를 제출받았다. 김 시의원은 당시 한 카페에서 강 의원 전 사무국장 남모씨를 만나 1억원을 전달했다는 취지로 자술한 것으로 알려졌다.
반면 강 의원은 2022년 4월 남씨로부터 돈을 받았다는 사실을 보고받은 뒤 즉시 돌려주도록 지시했고, 반환까지 확인했다는 입장이다.
그러나 남씨는 지난 6일 경찰 조사에서 김 시의원으로부터 1억원을 받아 보관했다는 의혹을 부인한 것으로 알려졌다.
강 의원과 김 시의원이 감형을 위해 ‘말 맞추기’를 했을 가능성도 있다. 김 시의원이 텔레그램을 반복적으로 삭제하는 등 증거인멸 정황이 포착되기도 했다.
