[속보] 서산영덕고속도로서 화물차 4중 추돌…4명 사상
서산영덕고속도로에서 대형 화물차들이 추돌하는 사고가 발생, 1명이 숨지고 3명이 부상을 입었다.
12일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 새벽 2시46분쯤 충북 청주 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대휴게소 인근에서 14t·2t·9t·8.5t 화물차 4대가 잇따라 추돌했다.
이 사고로 신원이 확인되지 않은 9t 화물차 운전자가 목숨을 잃었다.
2t 화물차 운전자(60대) 역시 크게 다쳤으며, 경상을 입은 나머지 화물차 운전자 2명도 치료를 받고 있다.
사고 여파로 청주 방향 도로가 전면 통제됐다.
현재는 일부 통행이 재개된 상태다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사