[속보] 민주당 새 원내대표에 ‘친문 3선’ 한병도 당선
더불어민주당 신임 원내대표에 ‘친문(친문재인)’계 3선 한병도 의원이 11일 선출됐다.
한 원내대표는 전임 원내대표인 김병기 의원과 강선우 의원의 1억원 공천헌금 수수 의혹 여파에 따른 당 혼란을 수습하고 제1야당인 국민의힘과의 극한 대립 속 개혁 입법·민생 과제를 균형감 있게 추진해야 하는 중책을 맡게 됐다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 백혜련 의원과 치른 결선 투표에서 승리해 원내대표 자리에 올랐다.
한 원내대표는 의원 투표 80%와 권리당원 투표 20%를 합친 1차 투표 결과 과반 득표를 하지 못해 백 의원과 결선을 치렀다.
이재명정부 들어 집권여당의 두 번째 원내사령탑에 오른 한 원내대표는 백 의원은 물론 진성준·박정 의원과 경쟁 끝에 승리했다.
한 원내대표는 당선 인사에서 “이번 원내대표에게 허락된 시간은 짧지만 주어진 책임은 그 무엇보다 크고 무겁다”며 “지금 이 순간부터 일련의 혼란을 신속하게 수습하고 내란 종식 검찰·사법개혁, 민생 개선에 시급히 나서겠다. 우리의 목표는 이재명정부의 성공”이라고 밝혔다.
이어 “야당과의 관계에서도 원칙을 분명히 지키겠다”며 “국정 파트너로 인정하고 열린 자세로 대화와 타협에 나서겠다. 그러나 내란 옹호, 민생을 발목잡는 정쟁은 단호히 끊어내겠다”고 강조했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
