로스트아크, 가수 효린이 부른 OST 앨범 ‘디어 프렌즈’ 정식 발매
스마일게이트는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 로스트아크의 OST 앨범 ‘디어 프렌즈(Dear Friends)’를 국내외 주요 음원 사이트를 통해 정식 발매했다. 이번 앨범에는 가수 효린이 참여했다.
이번 앨범의 제목이자 타이틀곡인 디어 프렌즈는 이날 정오부터 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 감상할 수 있다.
디어 프렌즈는 지난해 12월에 업데이트된 카제로스와의 최후의 결전을 중심으로 전개되는 에피소드 ‘심연의 끝을 마주한 자’에 처음 등장한 곡이다. 로스트아크 1부 여정의 마지막을 표현한다. 로스트아크를 대표하는 캐릭터 ‘아만’의 서사를 담아 억압된 운명에서 벗어나 흘리는 눈물과 간절한 염원, 소중한 친구를 향한 그리움의 감정을 가수 효린이 애절한 보이스로 섬세하게 풀어낸다.
스마일게이트는 이번 음원을 통해 발생하는 수익금 전액을 도움이 필요한 곳에 기부할 예정이다.
