DB, 정관장 잡고 단독 2위로 도약
프로농구 원주 DB가 안양 정관장을 끌어내리며 단독 2위로 올라섰다.
DB는 11일 원주DB프로미아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 정관장을 73대 65로 꺾었다. 지난달 25일 정관장전 승리 이후 7연승을 이어가며 시즌 20승(10패)을 신고했다. 이날 승리로 정관장을 0.5경기 차로 밀어내며 단독 2위 도약에도 성공했다. 1위 창원 LG(22승 8패)와의 격차는 2경기다.
DB는 경기 내내 단 한 번의 리드도 내주지 않았다. 특히 2쿼터에 정관장의 득점을 10점으로 묶었다. 그사이 정효근이 2쿼터 막판 3점슛을 꽂아 넣으며 43-27로 격차를 벌렸다. 한때 8점 차까지 추격을 허용했지만 끝까지 수비 집중력을 유지하며 승기를 굳혔다. 정관장은 신인 가드 문유현이 양 팀 통틀어 최다인 18점 5리바운드를 올리며 분투했지만 역부족이었다. 특히 조니 오브라이언트의 슛 난조에 발목이 잡혔다.
이날 이선 알바노는 득점 3점에 그쳤지만 무려 12개의 어시스트를 기록하며 승리에 앞장섰다. 역대 DB 선수 최초로 4경기 연속 두 자릿수 어시스트를 달성했다. 여기에 에삼 무스타파가 17점 12리바운드로 골밑을 지켰고, 강상재(13점 8리바운드)와 이용우(8점)도 외곽을 공략하며 힘을 보탰다. 김주성 DB 감독은 알바노에 대해 “스스로 상황에 따라 필요한 플레이를 깨닫는 경기가 된 것 같다”고 말했다.
같은 시각 KT는 울산 현대모비스를 74대 58로 제압하며 6위(16승 16패) 자리를 지켰다. 김선형과 하윤기에 조엘 카굴랑안까지 부상을 당하며 연패에 빠진 터였다. 주축 선수들의 줄부상으로 어려운 상황에서도 데릭 윌리엄스가 16점 5리바운드, 아이재아 힉스가 12점 9리바운드를 기록하며 승리를 이끌었다. 현대모비스는 박무빈의 17점 8도움 활약에도 2연패에 빠지며 9위(10승 21패)에 자리했다.
