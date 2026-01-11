DB, 정관장 잡고 단독 2위로 도약

원주 DB 이선 알바노. KBL 제공

지난달 25일 정관장전

승리 이후 7연승을 이어가며 시즌 20승(10패)을 신고했다.

1위 창원 LG(22승 8패)와의 격차는 2경기다.

DB는 경기 내내 단 한 번의 리드도 내주지 않았다. 특히 2쿼터에 정관장의 득점을 10점으로 묶었다. 그사이 정효근이 2쿼터 막판 3점슛을 꽂아 넣으며 43-27로 격차를 벌렸다. 한때 8점 차까지 추격을 허용했지만 끝까지 수비 집중력을 유지하며 승기를 굳혔다. 정관장은 신인 가드 문유현이 양 팀 통틀어 최다인 18점 5리바운드를 올리며 분투했지만 역부족이었다. 특히 조니 오브라이언트의 슛 난조에 발목이 잡혔다.

이날 이선 알바노는 득점

3점에 그쳤지만 무려 12개의 어시스트를 기록하며 승리에 앞장섰다.

역대 DB 선수 최초로 4경기 연속 두 자릿수 어시스트를 달성했다.

여기에

무스타파가 17점 12리바운드로 골밑을 지켰고, 강상재(13점 8리바운드)와 이용우(8점)도 외곽을 공략하며 힘을 보탰다.

김주성 DB 감독은 알바노에 대해 “스스로 상

황에 따라 필요한 플레이를 깨닫는 경기가 된 것 같다”고 말했다.

같은 시각 KT는

김

선형과 하윤기에 조엘 카굴랑안까지 부상을 당하며 연패에 빠진 터였다. 주축 선수들의 줄부상으로 어려운 상황에서도