“원화 가치 또 폭락?” 다시 치솟은 환율, 곧 1460원
지난해 말 안정세를 찾는 듯했던 원·달러 환율이 최근 다시 상승하며 1460원대를 눈앞에 두고 있다. 서학 개미의 해외 주식 사랑이 여전한 데다 정부의 확장 재정으로 원화 가치 하락을 우려하는 심리가 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다.
11일 하나은행에 따르면 원·달러 환율은 지난 9일 오후 10시10분 기준 1459.90원까지 상승했다. 지난해 12월 24일 1483.40원을 기록해 정점에 도달했다가 외환 당국이 국민연금을 환율 소방수로 투입하는 등 적극적으로 개입해 30일 1433.90원까지 급락했는데 연말 하락분을 절반 이상 반납한 것이다.
최근 원·달러 환율이 재상승한 것은 한국인의 해외 주식 순투자 확대 때문으로 풀이된다. 예탁결제원에 따르면 지난 1~9일 한국 개인 투자자는 미국 주식을 19억4217만 달러(약 2조8354억원)어치 순매수했다. 이 통계가 있는 2011년 이후 1월 1~9일 기준 최대치다. 정부의 자본 시장 활성화 정책으로 코스피가 5000을 향해 순항하고 있지만 서학 개미를 끌어오기에는 아직 역부족인 모습이다.
원·달러 환율은 당분간 고공 행진할 가능성이 커 보인다. 해외 주식 순투자세가 꺾이지 않고 있는 데다 정부가 총지출 증가율을 4년 만에 가장 높은 수준인 8.1%로 설정, 슈퍼 예산을 편성한 탓에 올해도 한국의 광의 통화(M2) 증가량이 상당할 것으로 예상돼서다. 앞서 2022년 1월부터 지난해 9월까지 3년9개월 동안 한국의 M2 누적 증가율은 22.2%로 미국(2.9%)을 한참 웃돌았는데 이것이 환율 상승의 주원인 중 하나로 평가됐다.
실제로 최근 원·달러 환율을 끌어올린 요인 중 하나가 원화 가치 하락에 대비한 달러 저가 매수세 유입이라는 분석이다. 재정 확장을 외쳐온 정부가 대규모 예산을 편성할 것이 확실시됐는데 최근 유로화와 엔화, 파운드화 등 주요 통화가 약세를 보이며 달러의 힘이 강해지는 모습을 보이자 외환 시장이 움직인 것으로 보인다.
다만 원·달러 환율이 안정을 찾을 것이라는 관측도 있다. 정부 정책에 힘입어 코스피뿐 아니라 코스닥까지 강세를 보일 수 있고 외환 시장 안정화 조치도 계속 나올 가능성이 있다는 이유에서다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “올해는 코스피의 연고점 대비 상승 여력이 ‘스탠더드앤드푸어스(S&P) 500’ 지수보다 높을 것”이라면서 “주식 시장 수급과 국민연금의 전략적 환 헤지 등으로 단기 시계에서는 환율의 하방 압력이 클 것으로 보인다”고 말했다.
