이번엔 ‘빙판 구멍’ 소동…‘완공 지연’ 밀라노 경기장, 문제없나

지난 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아레나가 테스트 이벤트를 진행하기 위해 개장했다. 이 경기장에선 올림픽 기간 남녀 아이스하키 금매달 결정전을 포함한 주요 경기가 열린다. AP뉴시스

로이터통신과 현지 매체에 따르면 10일(현지시간) 테스트 이벤트를 위해 처음 문을 연 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아레나에서 골대 인근 빙판에 구멍이 생기는 돌발 상황이 발생했다. 경기는 일시 중단됐다가 보수 작업 후에 재개됐다.