오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 11일)

입력:2026-01-11 17:31
1월 11일 일요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 충남·제주 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 충북·전북 지방은 구름이 많습니다. 또한, 전남 지방은 눈이 내리고 있습니다.

현재 기온은 서울 -4도, 인천 -4도, 수원 -4도, 춘천 -4도, 강릉 -4도, 청주 -3도, 대전 -2도, 전주 -1도, 광주 -1도, 대구 -1도, 부산 2도, 제주 3도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -9.0도, 인천 -9.0도, 수원 -9.0도, 춘천 -14.0도, 강릉 -8.0도, 청주 -9.0도, 대전 -8.0도, 전주 -5.0도, 광주 -5.0도, 대구 -8.0도, 부산 -4.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

