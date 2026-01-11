[속보] 민주당 최고위원, 강득구·이성윤·문정복 당선…원내대표는 결선행
더불어민주당 최고위원 3명을 뽑는 보궐선거에서 강득구·이성윤·문정복 의원(득표순)이 각각 선출됐다.
김정호 중앙당 선거관리위원장은 11일 국회 의원회관에서 열린 민주당 최고위원 보궐선거에서 후보 4명 중 이들 3명이 차기 최고위원에 당선됐다고 밝혔다.
후보별 득표율을 보면 강득구(30.74%) 이성윤(24.72%) 문정복(23.95%) 순으로 집계됐다. 권리당원 투표 50%와 중앙위원 투표 50%를 합산한 결과다. 이건태 의원은 최종 득표율 20.59%, 4위로 낙선했다.
같은 날 치러진 민주당 원내대표 보궐선거는 한병도 의원과 백혜련 의원 양자 대결로 좁혀졌다.
민주당은 이날 오후 원내대표 선출을 위한 의원총회를 열었으나 1차 투표(의원 투표 80%·권리당원 투표 20%) 결과 과반 득표자가 나오지 않아 한·백 의원이 결선 투표를 치르게 됐다. 진성준 의원과 박정 의원은 탈락했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사