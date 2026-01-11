‘진짜 테니스’ 보여준 알카라스-신네르, 호주서 왕좌의 게임 이어간다

카를로스 알카라스가 10일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 '현대카드 슈퍼매치 14'에서 환호하고 있다. 뉴시스

세계 최정상 선수답게 진지함과 웃음을 넘나들며

다리 사이로 공을 받아치는 모습에

탄성이 쏟아졌다. 신네르가 관중석을 향해 손하트를 그려 보이자 알카라스도 질 수 없다는 듯 따라 했다.

2세트 도중엔 신네르가 관중석에 있던 소년 팬에게 라켓을 건넸다. 팬이 알카라스를 상대로 포인트를 따내며 듀스를 만들자 신네르는 “나보다 잘 친다”며 박수를 보냈다.

웃음 속에서도

팽팽했다.

시속 200㎞의 강서브를 꽂아 넣었다. 알카라스는 7-6으로 앞선 상황에서 강력한

두 선수는 경기를 마친 뒤 곧장 호주 멜버른으로 향했다. 오는 18일(현지시간) 개막하는 시즌 첫 메이저 대회 호주오픈에서 다시 맞붙을 가능성이 크다.

대회 3연패에 도전하는 신네르를 넘어야 한다.