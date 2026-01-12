지정학적 리스크 증가에…‘삼전닉스’ 제치고 돌아온 방산주 질주

미 국방비 증액·지정학적 불확실성↑

외인, 삼전 팔고 한화에어로 샀다



지난해 말 주춤했던 방산주가 올해 다시 강한 상승세를 보이고 있다. 미국의 국방비 예산 증액과 지정학적 불확실성이 동시에 부각되면서다. 방산 기업의 주가 연초 이후 주가 상승률은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 성과를 웃돌았다.



11일 한국거래소에 따르면 방산업종 대장주 한화에어로스페이스의 연초 이후(1월 2~11일) 수익률은 26.20%로 반도체 ‘투톱’인 삼성전자(12.82%)와 SK하이닉스(14.11%)보다 배 가까이 높다. 방산주 강세는 상장지수펀드(ETF) 수익률로도 드러난다. 올해 ETF 수익률 1위는 ‘PLUS 우주항공&UAM’로 연초 이후 30.33% 올랐다. 1~5위 모두 방산 기업에 투자하는 상품이다. 상위 10위 안에 반도체 ETF는 6위인 ‘ACE AI반도체포커스(18.27%)’가 유일했다.



방산주는 지난해 4분기 내내 부진했다. 러시아와 우크라이나 전쟁이 끝날 가능성이 커지면서다. 한화에어로스페이스는 지난해 9월 30일을 고점(110만7000원)으로 하락세에 접어들며 12월 2일(82만4000원)까지 25.56% 하락했다. 이 기간 코스피는 반도체 기업 주가 상승에 힘입어 3400에서 3900선까지 오른 시점이어서 방산주 투자자의 박탈감은 더 컸다.



하지만 미국이 지난 3일(현지시간) 베네수엘라에 기습적인 군사작전을 감행하면서 분위기가 달라졌다. 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부를 체포해 중남미를 아우르는 서반구에서의 패권 강화에 나선 것이다. 미 백악관은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 ‘FAFO’(까불면 다친다는 뜻의 비속어) 메시지를 넣은 게시물을 올리면서 화제가 되기도 했다.



이튿날인 4일에는 도널드 트럼프 대통령이 덴마크에 그린란드 매입 의사를 다시 밝히면서 지정학적 긴장감이 고조됐다. 트럼프 대통령은 “지금 그린란드 해안은 러시아와 중국 선박들로 뒤덮여 있다”며 “국가 안보를 위해 우리가 반드시 가져야 한다”고 말했다. 이에 덴마크는 즉각 반발하고 나선 상황이다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 취임 직후부터 그린란드를 미국의 영토로 편입해야 한다고 주장해왔다.



미국의 국방비 증액 기대도 방산주 강세를 뒷받침했다. 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 “2027년 국방 예산은 1조 달러가 아니라 1조5000억 달러(약 2176조원)가 돼야 한다”고 말했다. 현행 국방 예산보다 50% 늘리는 수준이다. 대규모 국방비 증액의 재원 마련 방안으로는 자신이 관세 정책으로 거둔 돈으로 충당 가능하다고 주장했다.



지정학적 리스크가 증가하면 시중 자금은 방산주에 몰리게 된다. 주요국 국방비가 커지며 방산 기업 실적이 개선될 것이라는 기대감에서다. 올해 들어 외국인은 한화에어로스페이스와 한화시스템을 각각 3500억원, 2000억원 규모로 순매수했다. 같은 기간 SK하이닉스(2000억원)도 사들였지만, 삼성전자는 오히려 차익실현에 나서면서 2조원어치 순매도했다. 기관 역시 한화에어로스페이스와 LIG넥스원 한화오션 등을 순매수하고 삼성전자와 SK하이닉스는 순매도했다.



증권가에서는 이미 방산주를 가지고 있는 투자자라면 당분간 보유하길 추천했다. 만약 신규 투자자라면 조정 기간을 거친 후 매수하길 권했다. 강현기 DB증권 연구원은 “현재 급등하고 있는 방위 산업 주가가 재차 등락 과정에 들어선 이후 재돌파를 시작했을 때 매수하는 것을 추천한다”며 “이미 상승 추세를 형성하고 있는 주식에 새롭게 매수 할 때의 요령이다”라고 설명했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 말 주춤했던 방산주가 올해 다시 강한 상승세를 보이고 있다. 미국의 국방비 예산 증액과 지정학적 불확실성이 동시에 부각되면서다. 방산 기업의 주가 연초 이후 주가 상승률은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 성과를 웃돌았다.11일 한국거래소에 따르면 방산업종 대장주 한화에어로스페이스의 연초 이후(1월 2~11일) 수익률은 26.20%로 반도체 ‘투톱’인 삼성전자(12.82%)와 SK하이닉스(14.11%)보다 배 가까이 높다. 방산주 강세는 상장지수펀드(ETF) 수익률로도 드러난다. 올해 ETF 수익률 1위는 ‘PLUS 우주항공&UAM’로 연초 이후 30.33% 올랐다. 1~5위 모두 방산 기업에 투자하는 상품이다. 상위 10위 안에 반도체 ETF는 6위인 ‘ACE AI반도체포커스(18.27%)’가 유일했다.방산주는 지난해 4분기 내내 부진했다. 러시아와 우크라이나 전쟁이 끝날 가능성이 커지면서다. 한화에어로스페이스는 지난해 9월 30일을 고점(110만7000원)으로 하락세에 접어들며 12월 2일(82만4000원)까지 25.56% 하락했다. 이 기간 코스피는 반도체 기업 주가 상승에 힘입어 3400에서 3900선까지 오른 시점이어서 방산주 투자자의 박탈감은 더 컸다.하지만 미국이 지난 3일(현지시간) 베네수엘라에 기습적인 군사작전을 감행하면서 분위기가 달라졌다. 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부를 체포해 중남미를 아우르는 서반구에서의 패권 강화에 나선 것이다. 미 백악관은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 ‘FAFO’(까불면 다친다는 뜻의 비속어) 메시지를 넣은 게시물을 올리면서 화제가 되기도 했다.이튿날인 4일에는 도널드 트럼프 대통령이 덴마크에 그린란드 매입 의사를 다시 밝히면서 지정학적 긴장감이 고조됐다. 트럼프 대통령은 “지금 그린란드 해안은 러시아와 중국 선박들로 뒤덮여 있다”며 “국가 안보를 위해 우리가 반드시 가져야 한다”고 말했다. 이에 덴마크는 즉각 반발하고 나선 상황이다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 취임 직후부터 그린란드를 미국의 영토로 편입해야 한다고 주장해왔다.미국의 국방비 증액 기대도 방산주 강세를 뒷받침했다. 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 “2027년 국방 예산은 1조 달러가 아니라 1조5000억 달러(약 2176조원)가 돼야 한다”고 말했다. 현행 국방 예산보다 50% 늘리는 수준이다. 대규모 국방비 증액의 재원 마련 방안으로는 자신이 관세 정책으로 거둔 돈으로 충당 가능하다고 주장했다.지정학적 리스크가 증가하면 시중 자금은 방산주에 몰리게 된다. 주요국 국방비가 커지며 방산 기업 실적이 개선될 것이라는 기대감에서다. 올해 들어 외국인은 한화에어로스페이스와 한화시스템을 각각 3500억원, 2000억원 규모로 순매수했다. 같은 기간 SK하이닉스(2000억원)도 사들였지만, 삼성전자는 오히려 차익실현에 나서면서 2조원어치 순매도했다. 기관 역시 한화에어로스페이스와 LIG넥스원 한화오션 등을 순매수하고 삼성전자와 SK하이닉스는 순매도했다.증권가에서는 이미 방산주를 가지고 있는 투자자라면 당분간 보유하길 추천했다. 만약 신규 투자자라면 조정 기간을 거친 후 매수하길 권했다. 강현기 DB증권 연구원은 “현재 급등하고 있는 방위 산업 주가가 재차 등락 과정에 들어선 이후 재돌파를 시작했을 때 매수하는 것을 추천한다”며 “이미 상승 추세를 형성하고 있는 주식에 새롭게 매수 할 때의 요령이다”라고 설명했다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지